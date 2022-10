TagsDinamoIl capitano Jack Devecchi ci mette la faccia e sale in conferenza stampa per spiegare il ko e il brutto 2° tempo:



“Il Paok ha iniziato il 2º tempo con molta energia, noi eravamo molli, come ci hanno recuperato poi hanno ritrovato fiducia e canestri e hanno avuto gioco facile e noi non abbiamo avuto la stessa durezza in attacco e in difesa dei primi due quarti.La situazione in BCL è complicata perche è il secondo ko di fila però adesso dobbiamo pensare solo a lavorare duro in palestra”



Coach Bucchi si presenta molto amareggiato in sala stampa:



“Abbiamo giocato completamente in maniera opposta dal primo tempo, siamo scomparsi, dobbiamo ritornare a lavorare anche sulle piccole cose, non possiamo ritornare in campo così soft, smettendo di giocare e non riuscendo a reagire al loro break. Complimenti al Paok per quello che ha prodotto, sono molto dispiaciuto per aver visto una squadra che giocava insieme, che ha fatto molto bene nei primi 20’ e poi cambiare. Adesso è difficile, dobbiamo ripartire dall’energia, dalla mentalità e dal lavorare in palestra, ritornare avere il piacere di giocare insieme e reagire”



Sassari, 19 ottobre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna