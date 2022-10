“Dobbiamo trovare continuità nei 40 minuti”

TagsBasketball Champions LeagueLe parole di coach Piero Bucchi ed Eimantas Bendzius



In sala stampa il commento a caldo di coach Piero Bucchi:



“Congratulazioni a Malaga, penso che abbiano disputato una buona partita mentre noi abbiamo pagato molti up&down e loro sono stati bravi ad avvantaggiarsi nei nostri cali di energia. Dobbiamo lavorare su questo per trovare continuità nei 40 minuto perché questa competizione richiede una durezza fisica e mentale di alto livello per poter competere”.



La formazione spagnola ha fatto valere la panchina profonda: “Loro hanno davvero 12 giocatori 12 di alto livello, è una squadra che si può permettere di avere un’intensità e una durezza continua nei 40’. La squadra ha pagato fisicamente, siamo un po’ calati ed è coincisa con la stanchezza fisica. Jones non è ancora al massimo ma ha fatto un passo avanti, ha bisogno di trovare ancora maggiore condizione ma abbiamo visto dei miglioramenti in campo perché di fatto ha solo due settimane di lavoro sulle gambe. Anche Dowe deve trovare la sua dimensione: sono ragazzi che devono capire dove sono arrivati: ci vuole pazienza ma dobbiamo recuperarli il prima possibile”.



Gli fa eco Eimantas Bendzius: “Questa sera abbiamo patito la fisicità e la profondità dei nostri avversari, sicuramente abbiamo pagato un po’ di stanchezza dalla Supercoppa: abbiamo parlato con il coach dobbiamo lavorare per alzare la nostra intensità e non avere cali. Per questo possiamo solo chiuderci in palestra e metterci a lavorare sodo perché tra tre giorni ci aspetta un’altra sfida: dobbiamo eliminare le scorie e focalizzarci su questa“.







Sassari, 05 ottobre 2022



