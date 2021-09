Double S e Acrisure: due eccellenze al fianco della Dinamo

TagsDoubleSIl colosso americano sposa il progetto Dinamo



Double S conferma il suo impegno al fianco della Dinamo anche nella stagione 2021-2022 e porta con sé l’eccellenza di Acrisure, gruppo di broker made in USA che ha acquisito l’azienda sassarese lo scorso aprile. Il colosso americano, tra i top-10 global broker e tra i migliori fornitori al mondo di servizi fintech, presente in Italia con il marchio Double S, ha sposato con entusiasmo il progetto Dinamo, forte della collaborazione già esistente con l’azienda sassarese di Stefano Sardara, unendosi con rinnovata fiducia alla sponsorizzazione.



Nelle maglie da gara della stagione 2021-2022 infatti saranno presenti sia il logo Double S sia Acrisure: queste due eccellenze accompagneranno Dinamo, Dinamo Femminile e Dinamo Lab nelle principali ribalte italiane ed europee con tre squadre impegnate nelle sei competizioni.



“Siamo estremamente felici della sponsorizzazione congiunta con Acrisure _commenta Stefano Sardara, amministratore delegato di Double S Insurance e presidente della Dinamo_: la condivisione di valori e filosofia aziendale ci vede uniti anche nel supportare una realtà sportiva come la Dinamo e dimostra la grande sensibilità del gruppo statunitense. Lato Dinamo avere Acrisure sulle maglie nella stagione 2021-2022 rappresenta un passo importante nell’internazionalizzazione del club, con il supporto di un’eccellenza americana e un brand riconosciuto in tutto il mondo”.



“Acrisure si unisce con orgoglio a Double S nel supportare la Dinamo Sassari _commenta Mr Jason Howard, presidente di Acrisure International_. Come nostra prima Agenzia Partner in Italia, Doubles S e il loro impegno a Sassari sono particolarmente importanti per Acrisure. Siamo ottimisti sul fatto che i nostri loghi su queste maglie iconiche genereranno più interesse ed esposizione nelle nostre aziende e consapevolezza verso la nostra intensa attenzione alla risoluzione dei problemi dei clienti, attraverso soluzioni di servizi finanziari innovativi”.



Acrisure rappresenta una delle dieci più importanti aziende di brokeraggio assicurativo a livello globale, è presente in tutto il mondo e in Italia con il marchio Double S. Di proprietà e gestione dei dipendenti, Acrisure adotta un approccio meticoloso per le fusioni e acquisizioni, scegliendo di collaborare con partner che dimostrino forti valori culturali ed economici: l’azienda americana acquisisce società in crescita in tutto il mondo, ma invece di imporre la propria struttura punta ad accrescere il valore delle aziende lasciando intatte le culture locali, ampliando una rete sempre più estesa di soluzioni. Questa politica non-dirompente sulle singole attività è ciò che rende Acrisure un colosso e permette di distinguersi dalla concorrenza: ottimizzando competenze e business locali, allo stesso tempo ampliando il proprio target e dando vita a un sistema proficuo. L’obiettivo della società statunitense è quello di diventare il miglior tech-enabled broker al mondo: nel perseguire questo ambizioso traguardo, grazie anche all’acquisizione di un sofisticato sistema di intelligenza artificiale, sta trasformando il value-chain delle assicurazioni e formando un modello di distribuzione di nuova generazione, creato per fare di crescita e resilienza i principi cardini. L’idea è quindi quella di rivisitare la figura del broker assicurativo, trasformando i valori assicurativi e offrendo soluzioni assicurative e di gestione del rischio di alta qualità attraverso i partner presenti in tutto il mondo. Nel 2020 infatti la Acrisure ha contato 332 partner in 7 nazioni diverse e 43 stati, con una crescita del 40%, confermandosi l’azienda più in crescita del mondo di broker assicurativo: grazie a una rete crescente di contatti, Acrisure offre le migliori soluzioni per ogni necessità.



Sassari, 04 settembre 2021Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna



_________________________________________________________________________________________________________________________



ENGLISH VERSION



Acrisure and Double S Join Dinamo Sassari Project



The Global Financial Services Leader Joins its Agency Partner Double S in Support Sardinian Basketball Team



Double S Insurance Broker S.p.A. (Double S), a leading retail insurance broker and Acrisure Agency Partner has announced it will renew its sponsorship of Dinamo Sassari during the 2021-2022 season. Acrisure, a fintech leader and one of the world’s top ten insurance brokerages, acquired Double S in early 2021 and will join in supporting the sponsorship, orginiating through Double S CEO Stefano Sardara.



Through the 2021-2022 season both Acrisure and Double S logos will be present on the official uniforms of the Dinamo male, female and Lab wheelchair teams in the main Italian and European stages, with three teams involved in the six competitions.



“We are glad to sponsor Dinamo project with Acrisure” - Stefano Sardara said, Doubles S Insurance’s CEO and Dinamo’s President. “Sharing of company’s values and philosophy also brings us together in supporting a sporting reality such as Dinamo and shows the great sensitivity of the US group. On Dinamo side, having Acrisure on the uniforms in the 2021-2022 season represents an important step in the internationalization of the club with the support of an American excellence and of a brand recognized all over the world.”



“Acrisure proudly joins Double S in supporting Dinamo Sassari,” said Jason Howard, President of Acrisure International. “As our first Italian Agency Partner, Double S and their commitments in Sassari are especially important to Acrisure. We are optimisitc that our logos on these iconic jerseys will generate more interest and exposure in our companies and awareness toward our intense focus in solving customer problems through innovative financial service solutions.”



Acrisure is a fintech leader and among the world’s top 10 insurance brokerages. Acrisure has grown from $38 million to nearly $3 billion in revenue since 2013 – now, the Company is deploying the best of human and artificial intelligence at scale to reimagine financial service product distribution. Led by Greg Williams, Acrisure provides a broad array of insurance and financial related solutions, including commercial property and casualty, personal lines and employee benefits insurance and Asset Management products and services.



Acrisure is equally committed to supporting social issues. In 2021, the Company co-founded Evolution Advisors, a joint venture focused on providing greater access and more effectively distributing insurance products and financial services to minority-owned enterprises. In its home of Grand Rapids, Michigan, Acrisure provided $15 million to create the Acrisure Center for Innovation in Children’s Health at Helen DeVos Children’s Hospital.



Find out more at www.acrisure.com