Emergenza Incendi: la Fondazione Dinamo al lavoro

Quando a fine luglio l’isola è stata colpita dagli incendi la Dinamo Banco di Sardegna è scesa in campo immediatamente, lanciando tempestivamente la raccolta fondi sposata dal main sponsor Banco di Sardegna e delle madrine Elisabetta Canalis e Geppi Cucciari. Il primo importante risultato raggiunto è la cifra di 100mila euro raccolti grazie alla sensibilità di tifosi e appassionati e al contributo sostanziale del main sponsor.



Questa settimana la direttrice generale della Dinamo Viola Frongia ha fatto un primo sopralluogo in alcuni dei luoghi colpiti dagli incendi, dove sono stati distrutti oltre 20mila ettari di terreno, mandando in fumo aziende agricole e attività commerciali. La DG biancoblu ha incontrato i comuni di Cuglieri, Santu Lussurgiu e Scano di Montiferro: con le istituzioni si è tenuto un incontro conoscitivo con un brainstorming sui microprogetti da realizzare in loco. Si tratta del primo di una serie di sopralluoghi in tutti i comuni colpiti che si terranno nel mese di settembre: l’obiettivo della Fondazione Dinamo è poter dare un aiuto immediato e concreto ai comuni colpiti, portando avanti la filosofia che accompagna la Fondazione dalla sua creazione nel 2011 di mettere in atto progetti concreti a favore del territorio. A Cuglieri l’incontro si è tenuto con il sindaco Gianni Panichi, l’Assessore con delega al Turismo e Spettacolo Antonio Curcu e l’ingegnere Pintus. A Santu Lussurgiu invece la dg Frongia ha incontrato il vicesindaco e l’Assessora alle politiche culturali, giovanili e del Turismo Francesca Citroni e l’Assessore comunale con delega al decoro urbano e valorizzazione della Borgata di San Leonardo di Siete Fuentes, ai lavori pubblici e allo sport Alessandro Corona. Last but not least a Scano di Montiferro incontro con il primo cittadino Antonio Flore.



“Era importante per noi avere un primo contatto con gli attori coinvolti nelle istituzioni dei comuni colpiti, per poter avere un quadro chiaro della situazione e individuare progetti che potessimo portare avanti nel breve periodo e al 100% _spiega il dg_. L’obiettivo è dare supporto ai diversi comuni fissando dei micro obiettivi definiti che possano essere realizzati nel breve periodo con benefici a lungo termine per i comuni e la popolazione. Nelle prossime settimane programmeremo incontri analoghi in altri comuni colpiti”.











