“Entusiasta di tornare in Sardegna”

Questa mattina nella Club House societaria di via Nenni il general manager Federico Pasquini ha presentato ai giornalisti di televisione, carta stampata e agenzie l’ultimo arrivato in casa Dinamo Banco di Sardegna Deshawn Stephens.



A introdurre il centro americano è il general manager Federico Pasquini: “Cercavamo un giocatore che rispondesse a determinate caratteristiche come difesa, energia, capacità di rollare e dare profondità sulla palla. Per questo abbiamo scelto Deshawn Stephens che, oltre alle caratteristiche tecniche che pensiamo si sposino al meglio con l’idea di Piero, pensiamo sia la figura giusta per noi in questo momento. Un ragazzo che conoscevamo già dall’esperienza con Cagliari, che ha fatto un buon cammino ed è contagioso con la sua voglia di far parte di un certo progetto: questa sua energia e convinzione può essere uno stimolo per tutti”.







Sorriso smagliante e voglia di mettersi in gioco, Deshawn ha espresso l’entusiasmo per l’arrivo a Sassari: “La mia esperienza in Sardegna è stata meravigliosa ed è stato facile decidere di tornare qui perché quello che ho trovato a livello di relazioni e ambiente a Cagliari è stato speciale. Questi sono stati giorni abbastanza frenetici tra viaggi e visite, ora posso solo cercare di accelerare il processo di inserimento e non vedo l’ora di calcare il parquet”.



Deshawn è contento dell’ambiente che ha trovato a Sassari e ha le idee chiare: “Non sento pressione, sono qui per fare il mio lavoro e fare quello che mi è stato chiesto ovvero portare positività, giocare forte e con energia: questa è un’ottima squadra e sono convinto che possiamo fare bene”.



Il suo cammino dai tempi della Cagliari Dinamo Academy è stato in ascesa: “Il mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi ogni giorno, partita dopo partita: sicuramente in questi anni sono cresciuto, ho acquisito più senso del gioco, IQ cestistico, ho affinato la capacità di leggere in attacco e in difesa”.







