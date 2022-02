'Espresso il nostro potenziale'

TagsDinamo WomenPost Partita di Dinamo – Venezia con coach Mazzon della Reyer che commenta: “Siamo alla quarta trasferta, sapevamo che non sarebbe stata facile, faccio i complimenti a Sassari che ha giocato una grande partita. Avevo avvertito le ragazze che non sarebbe stata una passeggiata, anzi abbiamo dovuto lottare fino alla fine per riuscire a portarla a casa. Mi dispiace per Penna, che ha preso un brutto colpo al naso, sono incoraggiato da come abbiamo risposto quando siamo andati sotto, il 16-3 di fine 3° quarto sicuramente ha indirizzato il match, che abbiamo controllato nell’ultimo quarto e chiuso con la tripla di Thornton. Adesso cerchiamo di recuperare le energie e poi penseremo a Schio”



Coach Restivo, assolutamente soddisfatto della prestazione: “Abbiamo avuto un grande approccio, concentrati e determinati, abbiamo fatto molto bene, siamo sempre stati in partita e a tratti abbiamo giocato anche meglio di Venezia, peccato per quel break a cavallo dei due quarti, delle palle perse che ci costate dei canestri facili, sapevo che le ragazze avrebbero reagito, non è facile trovare le energie, adesso c’è Ragusa già martedì, vediamo come ci presenteremo. Pertile non ha giocato per scelta tecnica, mentre Arioli sarà operata al ginocchio e quindi la perderemo per un po’, anche se è sempre molto presente anche fuori dal campo e in panchina con noi”



Jessica Shepard: “Abbiamo espresso tutto il nostro potenziale forse nel giorno e nella partita più difficile, avevamo di fronte una grande squadra ma abbiamo lottato, siamo state unite, siamo riuscite a fare una bellissima prestazione nonostante la sconfitta. Mi trovo benissimo qui, abbiamo un bel gruppo, un’eccellente chimica anche dopo l’arrivo di Maja, è un campionato emozionante, tutte le partite non sono scontate e si lotta giornata dopo giornata. Sto recuperando le forze, ho viaggiato 30 ore, ero rientrata poco prima del match con Geas, non è una scusante però non è stato facile, ora mi sento molto meglio”



Sassari, 26 febbraio



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna