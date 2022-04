EuroCup 2: buona la prima!

TagsDinamo LabLa Dinamo Lab Banco di Sardegna si impone nella sfisa di apertura della EuroCup 2 72-49



È buona la prima di Claudio Spanu e compagni che, nella sfida inaugurale della tre giorni di EuroCup 2 si impongono con autorità sulla formazione polacca Pactum.



Avvio morbido degli uomini di coach Massimo Bisin che in avvio soffrono l’offensiva polacca condotta da F.Mocko e Gladysz: gli isolani però trovano il feeling con il canestro grazie alla coppia di lunghi Garibloo-De Miranda. Spanu e compagni piazzano un break di 12-0 che li conduce da -5 a +7. Il primo quarto si chiude 18-11. Nella seconda frazione il Banco allunga il break e prova a scappare via: a dominare sotto le plance ancora Garibloo e De Miranda, mentre Bridge lavora bene in cabina di regia (11 as). Alla seconda sirena il tabellone dice 37-22. Al ritorno dall’intervallo lungo la Dinamo Lab scrive il massimo vantaggio sul +20, e coach Massimo Bisin manda in campo Cristiano Uras, accolto dall’applauso degli studenti del Liceo Scientifico Spano presenti sugli spalti: il giocatore classe 2007 mette a segno 4 punti. I biancoblu conducono con autorità e arginano i tentativi di rimonta della formazione polacca. Alla sirena finale il tabellone dice 72-49.







La giornata proseguirà con il secondo match, in agenda alle 14, tra le due squadre francesi della competizione Metz Red Dragon’s e Les Aigles en Velay: a chiudere il programma del Day 1 la sfida tra i polacchi del Pactum e la formazione turca KKTC (palla a due alle 17).







Dinamo Lab – Ks Pactum 72-49



Parziali: 18-11; 19-11; 13-12, 22-15.Progressivi: 18-11; 37-22; 50-34; 72-49.



Dinamo Lab. Spanu 6, Bridge 2, Garibloo 32, De Miranda 26, Uras 4, Gaias 2. All. Massimo Bisin



Pactum. S. Mocko, Gajewski, F. Mocko 28, Jablonski, Gladysz 14, Minda,Sobieraj, Wrona 2, Szymczak, Swieboda 2. All. Gabriel Mocko







Sassari, 22 aprile 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna