“Questo gruppo ha fame e voglia di fare bene”

È partito il countdown allo start della stagione regolare della Lega Basket Femminile: nel pomeriggio di ieri Joyner Holmes è arrivata in Sardegna e la squadra di Antonello Restivo è pronta al debutto ufficiale in campionato. L’appuntamento questo weekend è fissato a Cagliari, sede dell’Opening Day, dove tra sabato e domenica si disputeranno tutte le sfide della 1°giornata di regular season.



“Gli Opening day rappresentano sempre delle occasioni speciali _commenta coach Antonello Restivo all’antivigilia dell’esordio sul parquet_: non solo si disputano tutte le partite ma sono manifestazione in cui ci sono tutte le squadre.Questo ci dà la possibilità di relazionarsi con i colleghi, confrontarsi ed è una bella occasione. Per noi è ancor più importante giocarlo in Sardegna, è qualcosa che dà un valore aggiunto a questo inizio di stagione: per tutto l’anno rappresentiamo la nostra isola in Italia ed Europa e il fatto che la stagione inizi da qui non deve rappresentare un peso ma piuttosto un grande onore”.



Adesso la parola spetta al campo: “Abbiamo lavorato bene fino a qui, credo che il torneo di Campobasso abbiamo mostrato alcune delle cose che stiamo facendo bene e che dobbiamo limare. Adesso dobbiamo inserire l’ultima arrivata, Joyner Holmes, e sono convinto che al completo potremo dire la nostra”.



Il calendario pone davanti alle sassaresi Brescia, l’appuntamento è alle 18:30 al PalaCus di Cagliari: “Brescia è una neopromossa, affronteremo una squadra motivata e carica: non dobbiamo farle accendere ma essere bravi a giocare sulla nostra fisicità ed esperienza”



Le Dinamo Women sono una squadra che ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione, ma nonostante questa rivoluzione il gruppo ha dato segnali importanti: “La parte più difficile è sempre la costruzione del gruppo: quest’estate nel costruire la squadra insieme a Federico Pasquini abbiamo scelto di fare un cambiamento importante, in parte per scelta in parte per necessità. Già nel lavoro di scouting abbiamo cercato dei profili precisi, con persone che avessero voglia di sbattersi e sacrificarsi sul campo, con la voglia di giocare e la fame perché sapevamo che fin dal giorno uno dovevamo trovare delle persone che condividessero obiettivi e ambizioni. Possiamo dirci soddisfatti perché questa mentalità è stata abbracciata dalle ragazze. Noi siamo stati sinceri da subito, abbiamo condiviso con loro le nostre idee e sono convinto che la sincerità ripaghi sempre. È un bel gruppo, c’è voglia di lavorare e noi dobbiamo essere bravi ad alimentare questa voglia e questadedizione a fare bene”.



Domenica 02 ottobre, palla a due alle 18:30, le Dinamo Women affronteranno la matricola Brixia Basket in uno scontro inedito per la LBF: la sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su www.lbftv.it







