'Fatto il massimo in queste condizioni'

TagsDinamo 2021-2022; bucchi; sardegna; messina; milanoLa Dinamo è squadra vera, non guardate al punteggio finale, Milano ha vinto meritatamente conquistando la semifinale, ma Sassari ha dimostrato di aver costruito un telaio di squadra che può far bene ritrovando la condizione. Tre settimane difficili si pagano a caro prezzo nello sport moderno, due partite saltate, Bendzius out e Robinson con la spia della riserva sempre accesa, di più il Banco non poteva fare.



Coach Piero Bucchi commenta così a caldo a fine partita



"Sapevamo che sarebbe stata difficile non puoi arrivare qui con tre mezzi allenamenti e due partite saltate, abbiamo fatto molta fatica all'inizio ad adeguarci, poi abbiamo giocato 23 minuti di vera pallacanestro, peccato poi essere calati, ma era inevitabile. Senza nulla togliere ai meriti di Milano che è una grande squadra in eccellente condizione, a noi è proprio mancata l'energia necessaria, peccato avevamo trovato una quadra e un livello che ora dobbiamo ricreare. Serve lavorare, basta una settimana così e perdi tutta l'intensità che avevi prima, mi è piaciuto molto l'atteggiamento, i ragazzi ci hanno provato veramente ma di più oggettivamente non potevano fare. Dobbiamo ritornare in palestra a sudare, è lì che si ritrova la condizione. Milano può vincere la Coppa Italia perchè ha tantissime soluzioni, Bologna ha la squadra per contrastarla, restano loro due al momento le favorite"



Sassari, 16 febbraio



