A difesa del 10° posto

TagsDinamo WomenUltima partita di regular season per le Women, che scendono sul parquet di Sesto San Giovanni contro il Geas, che aveva giocato un grande match a Sassari, mettendo in grossa difficoltà la Dinamo.



DEBUTTO



Le ragazze di coach Restivo, che presentano il nuovo acquisto Vinstilaiou (è arrivato il transfer dalla Turchia), devono cercare di difendere il 10° posto per avere il fattore campo nelle sfide playout. In questo momento la Dinamo è a pari punti con Faenza (ma ha il + 1 come differenza canestri sulle ragazze di coach Ballardini) e pescherebbe Moncalieri come 13^ nella prima chance salvezza.



DATE PLAYOUT



Sicuramente le Women giocheranno in casa martedì 12 aprile gara 1 di andata, mentre saranno in trasferta sabato 16 aprile. Eventuale bella giovedì 21 aprile sempre al PalaSerradimigni. Chi dovesse perdere al primo turno, avrà una seconda possibilità di salvarsi incontrando l’altra perdente del primo spareggio.



GEAS



Le lombarde sono squadra molto fisica, si sono imposte in Sardegna il 23 febbraio nel recupero per 85-73, mettendo in mostra il talento di Gwathmey, unica americana del roster insieme alla concretezza dell’ala Raca, che ha passaporto cipriota e alla duttilità di Crudo, che però si è fatta nuovamente male al ginocchio. Trucco (4/6 3p contro la Virtus Bologna) si occuperà di limitare Shepard, mentre Dotto e Fietta si dividono i compiti di regia con Panziera guardia molto eclettica e capace di fare da collante



Nell’ultimo turno Sesto ha vinto 59-58 sul campo di Campobasso, dimostrando di meritare i playoff e mettendo in mostra un altro giovane talento, Beachi, classe 2003, autrice di 10 punti.



PROGRAMMA ULTIMO TURNO REGULAR SEASON



Moncalieri – Venezia



Empoli – Ragusa



Lucca – Faenza



Costa Masnaga – Broni



San Martino – Campobasso



Virtus Bologna – Schio



Classifica



Schio 22-0Virtus Bologna 18-6Venezia 17-2 (solo 19 partite giocate)Lucca 17-8Ragusa 16-8Campobasso 13-11Costa Masnaga 12-11San Martino di Lupari 12-13-----------------------------------



Geas Sesto San Giovanni 11-14-----------------------------------



Dinamo Sassari 8-17Faenza 8-17 (-1 differenza canestri con Sassari)Broni 6-19Moncalieri 5-20Empoli 3-22 (retrocessa matematicamente in A2)



DICHIARAZIONI



Coach Restivo: “Dobbiamo continuare ad avere lo stesso spirito nelle difficoltà, sappiamo che siamo in emergenza, la società ha fatto un grande sforzo per riuscire a prendere Angeliki per il finale di stagione, cerchiamo di prepararci al meglio per riuscire ad essere pronti per i playoff. Sono convinto che questo gruppo sia davvero speciale e unito, lo ha dimostrato anche a Ragusa e in una partita proibitiva contro Schio dando il massimo, giochiamo quest’ultima partita poi vedremo chi sarà l’avversario per centrare il nostro obiettivo”