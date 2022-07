Fenomeno Poggenwisch

TagsDinamo LabLa Dinamo Lab annuncia con enorme soddisfazione l’ingaggio del playmaker della nazionale olandese, MVP dell’ultima Eurocup 2, Robin Bernd Poggenwisch, che ieri ha compiuto 33 anni. Giocatore di assoluto talento, di grande esperienza, che può essere la carta per provare a giocarsi il campionato fino in fondo.



LA STORIA



Poggenwisch da piccolo era un talento del calcio, testa alta, piedi buoni, la possibilità di firmare il primo contratto da semi professionista. Poi il crack durante un torneo di Natale al coperto, l’incidente, la paralisi e la vita che cambia drasticamente. Robin decide di non arrendersi e scopre il basket in carrozzina all’età di 13 anni, iniziando quella che sarebbe stata una grande carriera da protagonista.



CARRIERA



Olanda, Spagna, Francia, Germania, Turchia, Poggenwisch gioca in tutti i campionati europei più importanti e conquista trofei a ripetizione, 8 Scudetti, 7 coppe nazionali, 5 Eurocup, non ultima quella del 2022 con la maglia di Mezt, griffata con il titolo di MVP sul parquet del PalaSerradimigni. Il talento olandese è stato anche 8 volte campione europeo con gli “Orange”, 2 volte campione del mondo



RUOLO



Poggenwisch è uno dei pochi veri playmaker in circolazione a livello europeo, un punti 3 che permette di poter aver un roster di altissimo livello, non solo a livello di quintetto ma anche di rotazioni dalla panchina specialmente sul perimetro. Lui, Berdun, Esteche, Spanu, Lindblom, rappresentano un pacchetto esterni da Scudetto, De Miranda in ala con Diene che sarà fondamentale dentro l’area. La Dinamo Lab completa così la sua squadra in vista della prossima stagione e lo fa lanciando un segnale ben preciso.



Nel dettaglio la carriera di Robin Poggenwisch con i trofei conquistati:



SC Antilope (Olanda) 2004-2008



Fuhnpaiin-Peraleda (Spagna) 2008-2009



CS Meaux (Francia) 2009-2011



BC Verkerk (Olanda) 2011-2013



BG Baskets Hamburg (Germania) 2013-2015



CS Meaux (Francia) 2015-2016



Galatasaray (Turchia) 2016-2017



CS Meaux (Francia) 2017-2018



Red Dragons Saint-Avold (Francia) 2018-2021



Red Dragons Metz (Francia) 2021-2022







Campione d’Olanda 2005, 2006, 2007, 2012, 2013



Coppa Nazionale Olanda 2006, 2007, 2012, 2013



Campione di Francia 2010, 2011, 2022



Coppa Nazionale Francia 2010, 2011, 2022



Eurocup 1 Cs Meaux 2010



Eurocup 2 CS Meaux 2011



Eurocup 3 BG Baskets Hamburg 2013



Eurocup 1 Galatasaray 2017



Eurocup 2 Red Dragons Metz 2022







Sassari, 25 luglio 2022



