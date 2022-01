Final Eight 2022: il programma

TagsFinal EightDefiniti gli accoppiamenti e il programma della Frecciarossa Final Eight 2022 in scena a Pesaro dal 16 al 20 febbraio: il Banco di Sardegna in campo mercoledì 16 alle 18







È ufficiale: con il recupero di ieri tra Trento e Varese si è definito il tabellone della Frecciarossa Final Eight 2022 in programma dal 16 al 20 febbraio a Pesaro. Nella cornice della Vitrifrigo Arena, già palcoscenico della Coppa Italia 2020, le prime otto forze del campionato si contenderanno il primo trofeo del 2022.



Ecco il tabellone ufficiale della Frecciarossa Final Eight 2022: oltre agli accoppiamenti già sicuri tra la testa di serie Olimpia Milano e la Dinamo Banco di Sardegna, e quello che vedrà affrontarsi Virtus Bologna (secondo posto) e Brindisi (settima), la sconfitta di Trento ha ufficializzato il terzo posto di Trieste che affronterà ai quarti di finale la matricola-rivelazione Tortona (sesta), mentre l’Aquila Basket (al quarto posto) affronterà Brescia (quinta).



Nella serata di ieri la Lega Basket LBA ha ufficializzato anche il programma della manifestazione: per il Banco di coach Piero Bucchi il debutto è fissato mercoledì 16 febbraio alle 18 contro le scarpette rosse dell’Olimpia Milano, nella sfida di apertura della manifestazione. A seguire Trento affronterà Brescia nella seconda sfida di quarto di finale della giornata: palla a due alle 20:45.



Giovedì 17 alle 18 andrà in scena il match tra Pallacanestro Trieste e Tortona mentre l’ultimo quarto di finale sarà quello tra Virtus Bologna e Brindisi (ore 20:45). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta Eurosport 2 e Discovery+.



Nella formula della manifestazione distribuita sui cinque giorni il venerdì sarà di pausa mentre sabato 19 al via le semifinali: la vincitrice tra Milano e Sassari affronterà una tra Trento e Brescia con palla a due alle 18:15. Seconda semifinale in agenda alle 21 tra la vincitrice della sfida Trieste e Tortona contro una tra Bologna e Brindisi: le due semifinali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery+..



Infine la finalissima che assegnerà la Coppa Italia 2022 si giocherà domenica 20 febbraio alle 18.



Il programma.







Mercoledì 16 febbraio 2022



Olimpia Milano – Dinamo Banco di Sardegna ore 18 (diretta su Eurosport 2 e Discovery+)



Aquila Basket Trento -Pallacanestro Brescia ore 20:45 (diretta su Eurosport 2 e Discovery+)



Giovedì 17 febbraio 2022



Pallacanestro Trieste – Tortona Basket ore 18:00 (diretta su Eurosport 2 e Discovery+)



Virtus Bologna – New Basket Brindisi ore 20:45 (diretta su Eurosport 2 e Discovery+)



Sabato 19 febbraio 2022



Semifinale Milano/Sassari vs Trento/Brescia ore 18:15 (diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery+)



Semifinale Trieste/Tortona vs Virtus Bologna/Brindisi ore 21:00 (diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery+)







Domenica 20 febbraio 2022



Finale ore 18:00 (diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery+)















