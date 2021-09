Nella conferenza stampa post partita coach Demis Cavina ha commentato la vittoria per 92 a 82 contro Varese



"Direi un’ottima vittoria perché abbiamo giocato due partite diverse. Il precampionato è fondamentale, alla quarta partita che giochiamo insieme è fondamentale aver cambiato il modo di giocare durante la gara. Un’altra ottima prestazione in attacco, al di là dei primi cinque minuti non positivi. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la difesa del secondo tempo dove siamo nettamente migliorati, anche se siamo largamente lontani da quello che potrebbe essere il nostro standard contando la fisicità che abbiamo a disposizione. Varese è migliorata tanto rispetto alla prima partita ed è naturale che sia così, per noi una buona vittoria anche perché abbiamo continuato a giocare una buona pallacanestro offensiva e ovviamente per quello che è il periodo per me è molto positivo".



