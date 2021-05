Giganti, prendiamoci la bella!

TagsPlayoff 2021Alle 20:45 la palla a due di gara 4 dei quarti di finale: per i giganti sfida da dentro o fuori



Ripetere l’impresa, in scia con quanto realizzato domenica grazie anche alla spinta e al calore del proprio popolo, che all’ingresso ha incitato e motivato i ragazzi con una festa di bandiere e cori: la Dinamo Banco di Sardegna questa sera è chiamata a firmare una partita perfetta. Dopo la vittoria in Gara3 i giganti hanno la chance di portare la serie in parità e giocarsi tutto nella bella al Taliercio, ma per poter allungare la serie Marco Spissu e compagni dovranno mettere in campo aggressività, cinismo e agonismo fin dalla palla a due. Venezia dal suo canto scenderà in campo agguerrita e determinata a cancellare la prestazione di domenica e monetizzare il secondo match-point per staccare il biglietto della semifinale e raggiungere l’Olimpia Milano.



L’appuntamento è fissato questa sera, alle 20:45, con Gara4 dei quarti di finale dei playoff LBA: ad accogliere i giganti nella sfida win or go home, la seconda in tre giorni, il parquet amico del PalaSerradimigni, quella che da agosto a oggi è la casa degli uomini di coach Gianmarco Pozzecco.



E allora forza, giganti, è ora di dare davvero tutto sul parquet per provare, ancora una volta, a superare i limiti e rendere possibile l’impossibile. Con umiltà e orgoglio, con la consapevolezza nei propri mezzi ma anche la voglia di tenere vivo il sogno, quello di un popolo intero. Ajò!



Reyer Venezia. La società orogranata del presidente Federico Casarin prosegue il cammino nel segno del ciclo di continuità aperto nella stagione 2017-2018 con Walter De Raffaele in panchina e uno zoccolo duro di giocatori che hanno portato in Laguna due scudetti, la Fiba Europe Cup e una Coppa Italia. Venezia, che è l’ultima squadra ad aver conquistato il titolo nella finale scudetto disputata nel 2019 proprio con Sassari, ha lavorato sulle conferme rinnovando tutto il roster dello scorso anno: a partire dal capitano Michael Bramos, alla sesta stagione a Venezia, fermato dall’infortunio occorso a Sassari nella sfida di ritorno della regular season, passando per gli italiani Andrea De Nicolao, Stefano Tonut, Valerio Mazzola e Bruno Cerella, cui è stato aggiunto il giovanissimo Davide Casarin, classe 2003 e figlio d’arte, fino agli stranieri. Confermati infatti Jeremy Chappell, al secondo anno in orogranata, Julyan Stone, Mitchel Watt, Gaspar Vidmar e Austin Daye. Unici innesti Isaac Fotu, lo scorso anno a Treviso, Luca Campogrande, arrivato dopo l’esclusione della Virtus Roma dal campionato, e Wes Clark. Per i playoff l’Umana ha aggiunto al suo roster anche una vecchia conoscenza della Dinamo ovvero Curtis Jerrells, che lo scorso anno, in maglia biancoblu, ha conquistato da Mvp la Supercoppa Italiana.



Dinamo Tv. Come per tutta la stagione Dinamo Tv racconterà le sfide della Dinamo 2020-2021: l’appuntamento a partire dal prepartita è su dinamobasket.com, sulla pagina ufficiale Facebook Dinamo Sassari e sulle piattaforme social del club per interviste, approfondimenti e la web social cronaca.



Sassari, 18 maggio 2021



