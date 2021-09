Giovedì è Dinamo Women Day

TagsDinamo StoreNei Dinamo Store si celebra lo storico debutto delle Women in Europa: giovedì 23 settembre sconto speciale sulla linea LBF 2020-2021



Settimana storica per la Dinamo Femminile che si prepara allo storico debutto in Europa: per questa ragione giovedì sarà Dinamo Women Day. Per celebrare questo traguardo storico giovedì nel Dinamo Store ci sarà una speciale promozione. Solo nella giornata di giovedì, nel Dinamo Store di via Nenni e in quello dell’Aeroporto di Alghero, tutta la linea ufficiale LBF 2020-2021 sarà scontata del 60%.



La promo sarà attiva al Dinamo Store di via Pietro Nenni, a Sassari, aperto dalle 09:30 alle 13 e dalle 16 alle 18:30, al Dinamo Store dell’Aeroporto Riviera del Corallo e sull'ecommerce dinamostore.it.



Cosa aspetti? Vieni nei Dinamo Store e rendi unica la tua passione.



Sassari, 20 settembre 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna