Giulia Patanè completa il gruppo italiano

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per la stagione 2021-22 con Giulia Patanè. Centro di 185 centimetri, nata a Catania il 9 novembre 2000, vestirà la maglia delle Dinamo Women dopo aver disputato l’ultima stagione in A2 a Livorno.







Nonostante la giovane età, Giulia può contare sull’esperienza maturata sia nelle squadre nazionali giovanili sia in LBF con le maglie di Battipaglia, Viterbo e Livorno. Tra le file della Jolly Acli ha chiuso l’ultima annata in Toscana con una media di 4.7 punti e 4.6 rimbalzi a partita.











