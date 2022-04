Gli Under 19 ad un passo dal titolo

TagsDinamo AcademyLa Dinamo Under 19 è ad un passo dal titolo regionale, che consente di poter accedere agli spareggi per la fase nazionale contro la prima classificata dell’Abruzzo. La squadra di Carlini (senza Gabriele Carta) batte 78-56 il Sant’Orsola A (priva di Pintus e del lungo degente Dore) nella fase ad orologio e rimane imbattuta, mettendo tre vittorie di distanza dalla squadra di Mazzoleni e Federico Rotondo. Un successo costruito nel primo tempo con Pisano protagonista del primo allungo al 10’ (22-11) e poi del break che porta Sassari sul 36-20. Dopo il tentativo di rimonta ospite firmato Tola, la Dinamo con una fiammata di Luca Sanna chiude avanti 44-28 al 20’



Quando sembra tutto indirizzato si riapre il match. Il Sant’Orsola combatte, il Banco segna solo 4 punti in 8 minuti, Addis sbaglia il sottomano del -6, poi è ancora Pisano a ricacciare indietro i neroarancio. Nell’ultimo periodo poco basket e tante sportellate, la Dinamo sfrutta il maggior potenziale e la fisicità dentro l’area di Cabras, Mazzoleni chiama un doppio time out ma è troppo tardi, Il Sant’Orsola non riesce più a rialzarsi e deve cedere 78-56.



Adesso manca solo una vittoria dopo 13 successi in altrettante partite per essere campioni regionali, titolo che confermerebbe quello della scorsa stagione.



Non solo Next Generation e titolo regionale, la Dinamo vuole provare a qualificarsi per i Nazionali.