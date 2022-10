'Grande vittoria con la difesa'

TagsDinamo WomenÈ assolutamente soddisfatto coach Antonello Restivo al termine del match vinto contro San Giovanni Valdarno, recupero della seconda giornata, arrivato a sole 48 ore dalla sfida del Taliercio contro Venezia e ancora con limitate rotazioni per l’assenza pesante di Makurat:



“Devo fare i complimenti alle mie ragazze, questa è una grande vittoria, non è mai facile vincere fuori casa, farlo nelle nostre condizioni, senza Anna che per noi è molto importante, a soli due giorni dalla durissima sfida con Venezia e con San Giovanni che ha provato a rimontare”



“Abbiamo vinto grazie alla difesa nei momenti chiave, abbiamo fatto delle ottime difese che ci hanno permesso di mantenere il vantaggio e di rimanere concentrate anche quando si è fatta più difficile. Non ci siamo innervositi per un paio di fischi, siamo rimasti lucidi e abbiamo fatto il break decisivo, ho mischiato un po’ le carte con Toffolo da 3 per alzare il quintetto, abbiamo perso qualche palla di troppo in transizione ma ripeto sono molto felice per il successo e le ragazze hanno molto merito in questo”



Sassari, 18 ottobre 2022



