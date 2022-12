'Grande vittoria di squadra'

TagsDinamoAlla fine del match Gerald Robinson parla ai microfoni di Eleven Sports:



“Sono veramente felice, abbiamo giocato una grande partita, è una vittoria molto importante, siamo stati continui questa è la chiave, non abbiamo mai mollato, non ci siamo disuniti, se riesci a tenere questo livello di mentalità e di concentrazione puoi giocare delle partite del genere. Dopo Milano avevamo bisogno di una reazione, penso che sia un successo meritato, di spessore contro una squadra molto forte”



Bucchi invece interviene in conferenza stampa:



"Abbiamo fatto veramente una bella partita, al di là della sconfitta con Milano, non mi meraviglia, stiamo lavorando bene, Tortona è forte e non vince una partita così per caso, sono veramente felice e faccio i complimenti alla squadra. Scafati, Pesaro e Paok ci dicevano che eravano sulla strada giusta, è stato un periodo difficile, dopo la sosta abbiamo fatto bene, l'episodio di Milano è stato un incidente anche se pesante, ma una partita del genere non la vinci punto a punto se non hai grande personalità e lavori bene in allenamento. Siamo stati solidi e continui per 40', abbiamo difeso bene, vittoria meritata, abbiamo dimostrato che siamo vivi e che vogliamo combattere"



Sassari, 11 dicembre 2022



