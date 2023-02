Holmes aspetta Ragusa

TagsDinamo WomenJoyner Holmes, uno dei pilastri delle Women che arrivano da 6 vittorie consecutivi presenta la grande sfida di domenica alle 16 contro la Ragusa del coach della Nazionale Lino Lardo, un confronto ad alta quota contro una possibile avversaria ai playoff.



RAGUSA



“Sappiamo che Ragusa è un avversario tosto, sarà un’altra battaglia, loro hanno potenziale, magari non hanno iniziato bene ma sono una squadra di livello, dobbiamo fare una grande partita per vincere, i rimbalzi sono l’aspetto fondamentale che ci hanno permesso di portare a casa la vittoria”



OBIETTIVI PERSONALI



“Lavoro tutti i giorni per migliorare, per fare uno step in avanti, rispetto al passato qui ho anche responsabilità maggiori verso le mie compagne, con Debora ci capiamo al volo e cerchiamo di aiutare le altre per rendere al massimo. Voglio prepararmi al meglio per riuscire a giocare da protagonista in WNBA questa estate ma adesso penso solo alla Dinamo e a cercare di vincere e strappare il top dalla nostra stagione”



L’IMPORTANZA DI RESTIVO



“Abbiamo una grande coach che ci dà la possibilità di poterci esprimere al massimo, di lasciarci libere anche di giocare con il nostro talento, di poter sbagliare, lo facciamo anche in allenamento, questa è sicuramente una nostra forza”



COPPA E CAMPIONATO



“Vogliamo vincere la Coppa Italia, ci proveremo, andiamo sempre per ottenere il massimo, è una competizione importante, vogliamo provare ad arrivare al 3° posto non è detto, però pensiamo ad una partita alla volta, adesso c’è Ragusa che è tosta, veniamo da 6 vittorie in campionato, siamo un gruppo coeso e non abbiamo intenzione di fermarci”



RAGUSA



Dopo i problemi avuti ad inizio stagione e nel girone di andata, la società siciliana si è affidata a coach Lino Lardo, attuale tecnico anche della Nazionale azzurra. L’allenatore genovese può contare su un roster di esperienza e talento a cominciare dal playmaker Romeo, che ingaggerà un bellissimo duello con Carangelo. La Virtus ha anche due combo di assoluto affidamento come Attura e Dotto. Occhio alla nigeriana nativa di Londra Anigwe, che viaggia a 11 punti e 6 rimbalzi di media, mentre una delle giocatrici chiave è la Hampton, che tira benissimo da 3 punti e ha quasi 12 punti di media. Sotto le plance la sostanza della lettone Vitola, oltre 12 punti e quasi 6 rimbalzi. Lardo ha potuto contare anche sull’inserimento della giovane ala lituana Juskaite (8.8 punti con oltre 5 rimbalzi di media). Consolini e Ostarello oltre alla giovane Spinelli aumentano la profondità della panchina di Ragusa, che è squadra completa con un potenziale importante.



DOVE VEDERLA: LBF TV, inoltre Dinamo Tv proporrà in diretta la conferenza stampa postpartita con i coach e le giocatrici di entrambe le squadre







Sassari, 24 febbraio 2023



