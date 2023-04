Il big match contro Brindisi

TagsDinamoLa buona notizia è che la Dinamo non può essere raggiunta da Brindisi anche con una sconfitta, la brutta notizia è che la squadra di Vitucci, non solo è in un grande periodo di forma, ma arriva dalla terribile beffa di Scafati dove aveva la partita in mano.



L’Happy Casa è squadra di forza fisica, talento ed esperienza, il rientro di De Angelo Harrison è stato fondamentale ed è coinciso con la svolta della stagione dei pugliesi, clamorosi nel recuperare con Bologna da -23 e girare il proprio cammino. L’ex compagno di Dowe al Prometey è l’anima di questa squadra insieme all’ex Dinamo Burnell, 10.4 punti con 5.6 rimbalzi e il 41% da 3 punti, spostato da ala forte e chiave di volta dell’energia e dell’aggressività di Brindisi, che ha puntato molto in cabina di regia su Bruno Mascolo. Occhio alla qualità e al talento di Bowman, anche lui decisamente avvantaggiato dal rientro di Harrison e alla capacità di andare in striscia di Lamb, che aveva iniziato a Scafati per poi ritagliarsi uno spazio importante in Puglia. Dentro l’area Stephens e Diop insieme a tutta la squadra, avranno una bella gatta da pelare con Nick Perkins, 15.4 punti di media, giocatore di grande impatto nel pitturato, mentre dalla panchina ci sono minuti importanti per Bayehe, agile, dinamico, rimbalzista. Mezzanotte può essere un fattore uscendo dalla panchina con il suo tiro da 3 punti e la sua dinamicità.



La punta offensiva è Reed, che sta trovando grande continuità, impressionante il suo primo passo, 14.4 punti di media per la guardia di Brindisi.



Vitucci ha trovato la quadra togliendo Etou e puntando su Burnell come ala forte e mantenendo un forte imprinting sul perimetro, avendo dentro l’area un totem come Perkins. Brindisi arriva da 7 vittorie nelle ultime 10, segna quasi 84 punti di media a partita ed è molto pericolosa a rimbalzo.







Sassari, 14 aprile 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna