Il commento di Bucchi

TagsDinamoCoach Bucchi si presenta in sala stampa dopo la sconfitta con Napoli:



“Complimenti a Napoli che ha giocato una partita molto buona, solida, ci ha messo in difficoltà tirando con alte percentuali, a volte anche con le mani in faccia, bravi loro a fare canestro, noi abbiamo pagato a caro prezzo i due break subiti nel 2° e 3° quarto, poi è diventata dura. Era doveroso che provassimo a rientrare nell’ultimo quarto, non si deve mai mollare e provarci fino alla fine, una sconfitta non può distruggere quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Napoli oggi ha giocato con grandissima intensità e ha meritato di vincere”



Su Robinson



“E’ ovvio che è pesata l’assenza di Robinson, il playmaker titolare, in questo anno solare ha fatto cose incredibile, ma non possiamo dipendere da un giocatore, ognuno deve dare qualcosa in più quando manca una pedina come lui. Oggi Napoli è stata molto brava e ha fatto meglio di noi”







Sassari, 22 gennaio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna