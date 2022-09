Il debutto della nuova Dinamo

TagsDinamoOristano alza il sipario sulla seconda edizione di un torneo che aveva visto la luce nel 2019 con la Dinamo battuta in finale da Brindisi 90-87. Tre anni dopo è rimasta intatta la passione, la voglia di pallacanestro e di vedere all’opera i giganti, che hanno trascorso le prime due settimane della preparazione proprio in città, utilizzando al meglio tutte le strutture messe a disposizione.



Due semifinali di assoluto livello, si inizia con Monaco-Hapoel Tel Aviv alle 18. I monegaschi allenati da Obradovic hanno costruito una squadra pazzesca per puntare alle Final Four di Eurolega, tantissimi pezzi da novanta, su tutti la conferma di Mike James, che da solo vale il prezzo del biglietto. Blossongame, Lloyd, Diallo, Ouattara, l’arrivo di Moermann, fresco campione con l’Efes e di John Brown sconfitto con Brescia da Sassari dopo l’esperienza in Eurolega a Kazan con Spissu, la conferma di Motejunas. Il roster è incredibile, mancherà Okobo, impegnato con la Francia ma poco conta. Monegaschi più avanti di tutti nella preparazione, Bormio è stato il quartier generale della prima parte di ritiro.



Gli israeliani parteciperanno all’Eurocup, non hanno Ginat impegnato con Israele ma hanno americani interessanti, su tutti Xavier Munford ma anche J’Cowan Brown, ex stella dell’Hapoel Gerusalemme. Attesa anche per il franco americano Hoard, uscito da Wake Forrest nel 2019 e l’anno scorso in G-League e per James Young, che l’anno scorso ha chiuso ad oltre 16 punti di media con 6 rimbalzi. C’è JP Tokoto, 2^ scelta di Philadelphia con il n.58 nel 2015, ala interna nella passata oltre 14 di media ma con poco tiro da 3 punti.



Grande attesa per la seconda semifinale, in programma alle 20:30, che vedrà la Dinamo affrontare il Cedevita Olimpia Lubiana, dove c’è come dirigente Sani Becirovic, ex del Banco sul finale di carriera. Sloveni che non hanno alcuni giocatori impegnati agli Europei, tra cui Edo Muric, Zoran Dragic e il lungo croato Matkovic, manca anche il cambio del play Gnidic, ma si presentano comunque con un roster all’altezza, che parteciperà alla prossima Eurocup.



Sul perimetro il talento del playmaker Yogi Ferrell, pupillo di Travis Diener, senza dimenticare l’atletismo e la forza dell’ex Malaga e Bologna Josh Adams. C’è un altro ex Virtus che conosce bene il campionato italiano, ovvero Amar Alibegovic, occhio al lungo di grande esperienza visto anche a Milano Alen Omic. Poi tanti giovani interessanti che ognuno la scuola slava produce.



Dinamo al primo appuntamento dopo due settimane di ritiro, ci sarà spazio per tutti, non si vuole rischiare niente, minutaggi distribuiti e inserimento dei nuovi arrivati. Piero Bucchi con tutto lo staff e il preparatore Matteo Boccolini vogliono programmare al meglio per essere pronti per il 1° grande appuntamento della stagione, la semifinale di Supercoppa in programma il 28 settembre a Brescia contro Tortona.







Sassari, 3 settembre 2022



