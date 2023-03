Il Geas ferma la striscia delle Women

TagsDinamo WomenSi ferma dopo oltre 3 mesi l’imbattibilità in campionato della Dinamo che non aveva mai perso nel 2023. La squadra di Restivo cede nettamente a Sesto San Giovanni con il Geas 83-49. Determinante un break di 21-4 nel 2° quarto che lancia le lombarde che indirizzano già il confronto nel primo tempo. Il Banco perde anche la differenza canestri ma mantiene ancora saldamente il 4° posto della classifica con 6 punti di vantaggio sulla squadra di Zanotti.



GEAS – DINAMO 83-49 (27-21 /50-28 / 66-36)



LE STATISTICHE DELLA PARTITA GEAS - DINAMO STATISTICHE COMPLETE



CHIAVE DEL MATCH: Le energie del Geas e il parziale di 21-4 nel 2° quarto che indirizza il confronto.



Dopo il recupero infrasettimanale con la vittoria in volata di Lucca, la Dinamo prova a mantenere l’imbattibilità in campionato nel 2023 e ad infilare la vittoria che varrebbe di sicuro almeno il 4° posto nella griglia playoff.



DINAMO IN PARTITA



Il Geas parte forte con Moore e vuole mettere in grande difficoltà Sassari dentro l’area, la squadra di Zanotti gioca un grande primo quarto offensivo, 12/18 dal campo, il Banco va sotto 14-7, recupera con Gustavsson ma in chiusura di primo quarto anche Bestagno ha impatto sul match (27-21)



MICIDIALE BREAK GEAS



Secondo quarto disastroso per Sassari che segna solo 4 punti in 8 minuti, il Geas piazza un micidiale break di 21-4, Moore è in grande serata, Trucco domina dentro l’area, tre triple di Panzera aprono la forbice (45-25). Il 2/13 da 3 punti non aiuta la squadra di Restivo che sembra scarica e stanca mentalmente. Sesto San Giovanni non molla la presta, il Banco è con le spalle al muro, l’intervallo suona come il gong con il Geas che ha le mani sulla partita (50-28).



PARTITA INCANALATA



Ancora in salita il 3° quarto della Dinamo che non riesce a segnare un canestro per quasi 5 minuti, il Geas doppia il Banco sul 56-28 e controlla la partita nonostante segnali di orgoglio da parte della squadra di Restivo. Al 30’ le lombarde conducono largamente 66-36 grazie al 56% dal campo con il 29% della Dinamo che ha 13 perse e 2/18 da 3 punti. In due quarti Sassari segna solo 15 punti e non ha le forze per provare a recuperare.



GARBAGE TIME



Nell’ultimo quarto Restivo cerca di gestire anche le forze visto il turno infrasettimanale previsto per l’8 marzo. Spazio anche per Ciavarella e Toffolo con molti minuti sul parquet, Sesto controlla la partita agevolmente e batte nettamente 83-49 la Dinamo, che ha retto 10’ prima di cedere al grande break delle lombarde nel 2° quarto. Sassari rimane ancora saldamente al 4° posto della classifica con 6 punti di vantaggio proprio sulla squadra di Zanotti che però ha ribaltato la differenza canestri dell’andata in caso di eventuale arrivo a pari punti.







Sassari, 5 marzo 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna