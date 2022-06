Il girone della Dinamo alle Finali Nazionali

TagsDinamo AcademySono usciti i gironi di qualificazioni alle Finali Nazionali under 17, in programma a Mantova dal 20 al 26 giugno.



IL GIRONE



La Dinamo Sassari, che si è qualificata dopo aver eliminato l’Eurobasket Roma, ribaltando il -26 dell’andata, è stata inserita nel girone B insieme alla Stella Azzurra Roma, a Treviso e a Fidenza.



ESORDIO



La squadra di Zucca esordirà al Pala Sguaitzer lunedì sera 20 giugno alle 19:30 contro Fidenza, che ha vinto il campionato in Emilia Romagna. Il 21 giugno la perdente di Treviso-Stella Azzurra giocherà contro la perdente del match di Sassari, il 22 ci sarà l’ultima partita rimanente di qualificazione.



LA FORMULA



La vincente del proprio girone accederà direttamente ai quarti di finale, mentre la 2^ e la 3^ spareggeranno per un posto tra le prime 8 d’Italia.



COMMENTO



Girone impegnativo per la Dinamo che trova la Stella Azzurra Roma che è una delle realtà più importanti del settore giovanile in Italia, è ormai un habitué delle finali Nazionali, mentre Treviso si è comportata molto bene insieme a Venezia nel raggruppamento Veneto vinto da Bassano, che ha dominato. Infine Fidenza che è una sorpresa ma non più di tanto, avendo vinto il girone dell’Emilia Romagna, mettendo dietro squadre molto attrezzate come Ferrara, Ravenna, Virtus Bologna e Fortitudo.



GLI ALTRI RAGGRUPPAMENTI



GIRONE A: Varese, Verona, Ancona, Olimpia Roma



GIRONE C: Bassano, Forlì, Firenze, Milazzo



GIRONE D: Tortona, Cantù, Venezia, Roseto







