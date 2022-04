Il roster della Dinamo alla 'Next Gen'

Tagsnext gen cupLa Dinamo Banco di Sardegna Sassari parteciperà alla prestigiosa vetrina della Next Generation Cup, manifestazione a livello under 19 per le 16 squadre di serie A. La squadra allenata da coach Pietro Carlini con la supervisione del responsabile tecnico Massimo Bisin, affronterà le sfide con Fortitudo Bologna, Olimpia Milano e Treviso.



Il roster della Dinamo sarà composto dai ragazzi che stanno affrontando il campionato under 19 e serie C maschile e da tre “esterni” che da regolamento possono andare a rinforzare la squadra.



Luca Sanna, Marco Piredda, Stefano Piredda (recentemente convocato al raduno della Nazionale under 16 negli allenamenti congiunti con l’under 18), Gabriele Carta, Giovanni Palazzi, Yuri Biolchini, Matteo Cabras, Riccardo Pisano (prima convocazione in serie A nel match contro Treviso), Fabio Basoli, Tommaso Motzo sono i sardi che faranno parte della spedizione a Pesaro.



A cui si aggiungeranno il prodotto di Casalpusterlengo, nativo di Pescia, lungo classe 2004, Matteo Gherardini, il greco Tachiridis, lungo classe 2004 e il libanese Rtail, anche lui classe 2004.



Le 16 squadre partecipanti sono divise in 4 raggruppamenti e disputeranno un girone all’italiana di sola andata. Si qualifica alla fase finale la prima squadra classificata di ogni girone. La seconda fase si disputerà con la formula della Final Four: la sede e le date verranno ufficializzate nelle prossime settimane.



GIRONE A: Pallacanestro Varese Academy, Umana Reyer Venezia, UNAHOTELS Reggio Emilia, Happy Casa Brindisi.







GIRONE B: Virtus Segafredo Bologna, Vanoli Young Cremona, Allianz Pallacanestro Trieste, Bertram Derthona Tortona.







GIRONE C: NutriBullet Treviso Basket, A|X Armani Exchange Milano, Fortitudo Academy 103, Banco di Sardegna Sassari.







GIRONE D: Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro, Dolomiti Energia Trentino, Germani Brescia, GeVi Napoli Basket.







IL PROGRAMMA E GLI ORARI



GIOVEDI’ 5 MAGGIO



VITRIFRIGO ARENA



ORE 10:30 - Dolomiti Energia Trentino VS Germani Brescia



ORE 12:45 - Pallacanestro Varese Academy VS Happy Casa Brindisi



ORE 15:00 - Banco di Sardegna Sassari VS A|X Armani Exchange Milano



ORE 17:15 - Umana Reyer Venezia VS UNAHOTELS Reggio Emilia



ORE 19:30 - Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro VS GeVi Napoli Basket.







PALESTRA NORD



ORE 11:30 - Allianz Pallacanestro Trieste VS Bertram Derthona Tortona



ORE 16:30 - NutriBullet Treviso Basket VS Fortitudo Academy 103



ORE 18:45 – Virtus Segafredo Bologna VS Vanoli Young Cremona







VENERDI 6 MAGGIO



VITRIFRIGO ARENA



ORE 10:30 – Banco di Sardegna Sassari VS NutriBullet Treviso Basket



ORE 12:45 – A|X Armani Exchange Milano VS Fortitudo Academy 103



ORE 15:00 – Vanoli Young Cremona VS Bertram Derthona Tortona



ORE 17:15 – Virtus Segafredo Bologna VS Allianz Pallacanestro Trieste



ORE 19:30 - Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro VS Germani Brescia



PALESTRA NORD



ORE 11:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia VS Pallacanestro Varese Academy



ORE 16:30 – Happy Casa Brindisi VS Umana Reyer Venezia



ORE 18:45 – GeVi Napoli Basket VS Dolomiti Energia Trentino







SABATO 7 MAGGIO



VITRIFRIGO ARENA



ORE 9:30 - Pallacanestro Varese Academy VS Umana Reyer Venezia



ORE 11:30 – NutriBullet Treviso VS A|X Armani Exchange Milano



ORE 13:30 - Bertram Derthona Tortona VS Virtus Segafredo Bologna



ORE 15:30 – Dolomiti energia Trentino VS Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro



PALESTRA NORD



ORE 9:30 - UNAHOTELS Reggio Emilia VS Happy Casa Brindisi



ORE 11:30 - Fortitudo Academy 103 VS Banco di Sardegna Sassari



ORE 13:30 - Allianz Pallacanestro Trieste VS Vanoli Young Cremona



ORE 15:30 – Germani Brescia VS GeVi Napoli Basket







Sassari, 19 aprile 2022



