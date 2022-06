TagsDinamo 2021-2022Dopo aver conquistato il titolo regionale contro il Sant’Orsola, gli under 17 della Dinamo Academy affronteranno gli spareggi per accedere ai Nazionali. Sassari dovrà vedersela con l’Eurobasket Roma, che nello spareggio contro la qualificata delle Marche, ha sconfitto 66-59 la Vuelle Pesaro.



Approfondimento sulla stagione dei ragazzi di Zucca in Dinamo Communication



UNDER 17 TITOLO & SPAREGGI