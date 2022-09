In Club House le partite del Banco

TagsClub HouseA partire da mercoledì 28 settembre sarà possibile vedere le partite della Dinamo formato 2022-2023 in Club House



La stagione ufficiale è ai nastri di partenza ed è partito il countdown per la prima sfida della Dinamo Banco di Sardegna 2022-2023: mercoledì 28 settembre, alle 18, sarà alzata la palla a due della semifinale della Supercoppa Italiana 2022 contro Tortona. La squadra di coach Piero Bucchi si conferma tra le prime quattro del campionato che si contenderanno il primo trofeo della stagione: ad attendere Gentile e compagni il match contro la matricola dei record Derthona in quella che si annuncia una sfida accesissima.



Si conferma per tifosi, appassionati e semplici curiosi l’appuntamento in Club House: nell’ambiente conviviale di Casa Dinamo, in via Nenni 2/28 a Sassari, sarà possibile assistere a tutte le partite in trasferta del Banco. Valeria e tutto lo staff sono pronti ad accogliere con la consueta gentilezza e professionalità i tifosi, per vivere insieme una grande stagione di sfide. Il primo appuntamento segnato in rosso in agenda è mercoledì 28 settembre con la prima sfida ufficiale dell’anno: ti aspettiamo in Club House per viverla con noi!



La Club House Dinamo, nata nel 2013 e prima nel panorama cestistico italiano, è il punto di riferimento per tifosi e appassionati: aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 è il posto ideale per colazioni, break e aperitivi, in un ambiente conviviale e confortevole, caratterizzato dalle inconfondibili tinte biancoblu.



Per info e prenotazioni 079275075.







Sassari, 22 settembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna