In the Books

TagsRobinsonLa cosa buffa è che in molti pensavano non fosse un playmaker, ma una sorta di combo guard, un ibrido, no point guard, no guard. Invece Gerald Robinson, non solo ha dimostrato di avere grande leadership e capacità di gestire il gioco, ma ha messo in mostra una dote pazzesca nel basket moderno, quella di mettere in ritmo tutti i compagni, di saperli innescare, sugli scarichi diretti da pick and roll, sul lato debole con gli skip passes, in contropiede con il passaggio battuto a terra o con il no look in mezzo all’area, senza dimenticare gli alley – hoop per i lunghi.



Gerald Robinson ha rischiato di battere il record assoluto in LBA, 2° dietro solo a Luca Vitali che con Brescia smazzò per due volte 18 assist



Nella partita con Trieste abbiamo potuto ammirare tutto il repertorio del ragazzo di Nashville, patria della musica nel Tennessee, che ha suonato il suo spartito migliore.



Ma il dato più eclatante è il record della storia della Dinamo, in 3 mesi Robinson ha conquistato tutti, oltre 9 assist di media in campionato, 16 nella partita contro Trieste che gli sono valsi il primato, che lui stesso aveva già battuto (15 assist contro Brindisi), ma in coabitazione con Travis Diener (15 assist con la Stella Rossa) e Marco Spissu (contro Tenerife). Adesso non c’è più campionato o coppa, lui è il migliore, Sassari metterà in bacheca un’altra data storica, quella del 9 marzo 2022. Neanche Rowe e Chalmers in Legadue sono stati in grado di batterlo,



Robinson ha stabilito anche il suo record in carriera, precedente non in Dinamo, 8 novembre 2014 contro Saratov dove scrisse 12 assist



Ecco la classifica degli assistman Dinamo in serie A



16 ROBINSON Gerald 09/03/2022 Allianz Pallacanestro Trieste



14 DIENER Travis 17/02/2013 Umana Venezia



11 SPISSU Marco 20/12/2020 A|X Armani Milano



10 BAMFORTH Scott 09/05/2018 VL Pesaro



10 LOGAN David 10/04/2016 Manital Torino



9 DYSON Jerome 24/06/2015 Grissin Bon Reggio Emilia



9 SACCHETTI Brian 15/10/2016 Germani Basket Brescia



9 HAYNES MarQuez 23/12/2015 Grissin Bon Reggio Emilia



9 STIPCEVIC Rok 06/05/2018 Dolomiti Energia Trentino



9 BURNELL Jason 24/01/2021 Allianz Pallacanestro Trieste



9 SMITH Jaime 06/01/2019 Alma Trieste



8 DIENER Drake 24/02/2013 Scavolini Pesaro



8 SOSA Edgar 22/05/2015 Dolomiti Energia Trento



7 GENTILE Stefano 20/05/2019 Happy Casa Brindisi