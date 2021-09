Inizia il cammino dei giganti: forza Dinamo!

TagsSupercoppa Italiana 2021-2022Si fa sul serio: alle 21 la palla a due della prima sfida di Supercoppa con Cremona e i giganti riabbracciano il pubblico



Il grande giorno è arrivato: dimenticate il mercato, le chiacchiere sotto l’ombrellone, il fantabasket e i rumors. Alle 21 si fa sul serio: al PalaSerradimigni sarà alzata la prima palla a due della stagione nella sfida contro la Vanoli Cremona, nel Game 1 del gruppo B di Supercoppa, un evento carico di adrenalina e significati. Prima ancora di lasciar parlare il campo con il debutto ufficiale del Banco formato 2021-2022 a referto c’è già una prima grande vittoria: questa sera il PalaSerradimigni riacquista la sua linfa vitale riabbracciando il proprio pubblico.



In questo anno di distanza forzata l’assenza del motore biancoblu, della passione e del tifo che da sempre rendono Sassari una piazza unica nel panorama cestistico, è stata forse il punto più dolente: oggi tutto il mondo Dinamo, a partire dalla squadra, lo staff ma anche addetti ai lavori e tifosi- si lasciano alle spalle oltre 12 mesi di relazione a distanza per ritrovarsi live a vivere la partita. Un traguardo che è già una vittoria, che colora di entusiasmo e brio la sfida di stasera.



Questa sera ci sarà anche il ritorno sulla panchina sassarese di Demis Cavina: sono passati dodici anni dall’ultima volta, e nella memoria collettiva restano le immagini di una stagione incredibile che -per la prima volta nella storia della Dinamo- avevano fatto respirare a un piccolo club di provincia un’atmosfera diversa, vicina alle grandi ribalte della palla a spicchi. Sono passati dodici anni, non è cambiata la passione per questo sport, la piccola città di provincia è diventata saldamente una delle piazze più vincenti degli ultimi anni e questa sera il Banco e Demis iniziano a scrivere una nuova, entusiasmante pagina di storia. Insieme.



L’appuntamento dunque è da non perdere: alle 21 la palla a due con Cremona, per inaugurare la stagione 2021-2022. Gli ingredienti perché sia una serata memorabile ci sono tutti: ora la parola passa al campo e agli spalti. Resta solo una cosa da fare, gridare con tutto il fiato che abbiamo in corpo: FORZA DINAMO!



Biglietteria. Ancora qualche biglietto disponibile per la sfida di questa sera: la biglietteria dello Store di via Nenni sarà aperta dalle 17 fino all’inizio della partita. Si ricorda che l’ingresso è consentito ai soli possessori di Green Pass, all’ingresso sarà controllata la temperatura corporea, durante tutto l’evento è obbligatorio indossare la mascherina, rispettare il distanziamento dei posti assegnati e tenere le norme di sicurezza ormai di uso comune.



Anche nella stagione 2021-2022 Dinamo Tv accompagnerà tifosi e appassionati nel cammino dei giganti: l’appuntamento è fissato già dal prepartita con interviste e contenuti esclusivi, come di consueto sui canali biancoblu andrà in onda la web social cronaca e, infine, la conferenza stampa post partita.



Sassari, 04 settembre 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna