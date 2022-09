Jones, competere per vincere

TagsDinamoLo vedi sbucare al palazzetto sempre un’ora prima dell’allenamento, faccia seria, concentrata, pronto a lavorare duro ma anche disposto al sorriso e a scherzare. Jamal Jones, uno dei giocatori chiave della Dinamo, si mette in gioco in un ruolo delicato e importante, che negli ultimi due anni è stato di Jason Burnell e prima ancora di un mostro sacro come Pierre. Una delle cose più difficili per un giocatore è arrivare in una nuova squadra e dover rimanere venti giorni fuori, soprattutto in preseason.



“Non vedevo l’ora di rientrare, adesso sono a posto, ho osservato molto i miei compagni da fuori, bellissimo gruppo, cerco di recuperare il tempo perso, mi metto a disposizione della squadra e del coach in qualsiasi ruolo lui mi chiederà di giocare”



Jones ha fatto tanta gavetta durante la sua carriera, dalla A2 italiana, giocando in Grecia, disputando le coppe europee, oggi Jamal è al crocevia della sua carriera, dopo aver vinto la Fiba Europe Cup nella passata stagione con il Bahcesehir (7.9 punti di media ma c'era tantissima concorrenza e molti giocatori forti), ha una grande chance di salire di livello. Lo spirito è quello della Dinamo, quello da guerriero.



“Mi piace la nostra energia, combattiamo e non ci arrendiamo. Possiamo essere sotto anche di dieci punti ma rimaniamo a testa alta, abbiamo molta esperienza e chimica”.



Nonostante le assenze la Dinamo ha disputato un’ottima preseason. Il ritiro a Oristano terminato col trofeo ‘Città di Eleonora’, insieme al City of Cagliari e il torneo di Gravelines, ha permesso agli uomini di Bucchi di affinare l’intesa in vista dei prossimi impegni:



“Adesso torneremo io e Robinson. Dobbiamo solo continuare a lavorare e migliorare giorno dopo giorno. Penso di poter essere utile in difesa per la squadra, entrare e sfruttare il mio atletismo, riuscire a giocare in qualsiasi ruolo scelto dal coach. Credo che sia un’ottima sfida per me e la squadra”.



Jones sa che in Italia c’è molta concorrenza e che il livello in BCL si sta alzando ogni stagione



“So che la squadra ha fatto molto bene, hanno ottenuto un grande risultato, spero che potremo essere competitivi sempre sia in Italia che in Europa, giocando di squadra e cercando sempre nuove sfide per migliorarci. Non vedo l’ora di iniziare”



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna



23 settembre 2022



