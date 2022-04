L'esame di Pesaro

TagsDinamo 2021-2022L’ESAME PESARO



La Dinamo è attesa da una trasferta molto difficile e pericolosa sul parquet di Pesaro contro la Vuelle che arriva da 3 vittorie nelle ultime 4 partite (ha ceduto solo nel finale con Brescia) e dimostra di essere avversario ostico per qualsiasi squadra. La squadra di Bucchi vuole dare seguito alla grande prestazione contro Milano ma non avrà vita facile con i marchigiani che saranno spinti dal pubblico della Vitrifrigo Arena.



Il Banco ha vinto gli ultimi 8 scontri di campionato, all’andata alla 1^ giornata di campionato finì 75-73 per Sassari con i tiri liberi di Gentile e la bomba vittoria sbagliata da Sanford, uno dei pochi superstiti di quel match. Sono cambiati coach, giocatori, ora sono due squadre che hanno una precisa identità e si sfideranno a scacchi per una partita che si preannuncia spettacolare.



PESARO



Ha trovato un asse italiano molto interessante con il giovane Moretti responsabilizzato in cabina di regia a cui viene affiancato un califfo della classe di Delfino (11.8 pts 4.3 rbs) che a 39 anni spiega ancora pallacanestro. Si preannuncia un grande duello con David Logan. Banchi ha tante frecce al suo arco, ha un attaccante pazzesco come Doron Lamb (13.8 pts con il 48% da 3p) che ha cambiato la stagione della Vuelle, ha un giocatore molto bravo nell’1vs1 come Sanford (11.8 pts), ha pedine chiave anche dalla panchina come Tambone (47% 3p) che è diventato una garanzia o come Zanotti (7.3 pts 3.5 rbs) che è mister utilità. Occhio sotto canestro all’esplosività e alla forza fisica di Jones (13.1 pts 9.7 rbs), vero e proprio crack (20 punti con 15 rimbalzi e 40 di valutazione contro Brescia) che duellerà con Miro Bilan, mentre dentro l’area Pesaro ha inserito un giocatore di squadra come il lettone Mejeris.



STATS PESARO - DINAMO.jpg



CHIAVI TATTICHE



Banchi dovrebbe partire con Moretti in cabina di regia, Sanford e Delfino sul perimetro (Lamb 6° uomo di gran lusso), Mejeris come ala forte e Jones come centro. La Dinamo deve assolutamente limitare il perimetro di Pesaro che ha tante armi, giocatori di 1vs1 come Sanford, tiratori micidiali come Lamb o Delfino, l’arma Tambone e la capacità di creare dal palleggio di Moretti. I rimbalzi sono fondamentali, Jones è giocatore che può far cambiare l’esito di una partita, le seconde opportunità sono sanguinose soprattutto in trasferta, la Vuelle è pronta ad accendersi come una miccia, Sassari dovrà essere brava a sua volta a cercare di mettere in difficoltà gli avversari con il campo aperto, le accelerazioni di Robinson per creare sovrannumeri e con la possibilità di poggiare la palla dentro a Bilan per attaccare Jones e creare tiri aperti (Banchi potrebbe decidere di mettere Mejeris sul lungo croato o di andarlo a raddoppiarlo). Bucchi potrebbe proporre zone press o zona 3-2. Nelle ultime partite Pesaro ha segnato un sacco di punti, quello è sicuramente un punto su cui il coach della Dinamo si soffermerà nella riunione tecnica. Tempo of the game, ovvero capacità del Banco di capire quando spingere in contropiede e quando muovere la palla e la difesa di Pesaro coinvolgendo Bilan.



Le dichiarazioni: BUCCHI & BENDZIUS SU PESARO



Media: Discovery + e Web Social Cronaca su Dinamo TV



Arbitri: Lorenzo Baldini, Alessandro Vicino, Gianluca Capotorto



L’ALLENATORE



Luca Banchi e Piero Bucchi si sono affrontati già 17 volte in Serie A, con l’attuale coach di Sassari avanti 9-8.



GLI ASSENTI



Carpegna Prosciutto Pesaro – Gora Camara sta continuando il lavoro differenziato per completare il percorso terapeutico e riabilitativo.



GLI EX



Banco di Sardegna Sassari - Gerald Robinson ha giocato un totale di 9 partite alla Carpegna Prosciutto la passata annata, inclusa la finale di Coppa Italia 2021.Piero Bucchi ha allenato a Pesaro nella stagione 2016/17 fino al marzo 2017, conquistando 7 vittorie in 21 partite.