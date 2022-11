L'Europa a portata di studente

TagsDinamoBCL & EUROCUP WOMEN: L’Europa a portata di “scuola” grazie alle attività di promozione dello sport e della pallacanestro nelle scuole e all’università grazie alla sinergia tra Dinamo e Banco di Sardegna, che continua dopo il grande successo della passata stagione.Per la partita di questa sera di Eurocup Women in programma alle 20 contro le francesi di Villeneuve d’Asq, è confermata la presenza degli studenti delle scuole primarie, che rientrano nel progetto “Basket in Classe” promosso dalla Dinamo insieme al Banco di Sardegna e di quelli universitari grazie all’iniziativa con l’Ateneo sassarese per i possessori della Bper card Inoltre, sugli spalti del PalaSerradimigni, saranno presenti gli studenti francesi (e non solo) che stanno seguendo in città il progetto Erasmus.L’iniziativa è frutto della lunga partnership che ancora una volta vede Dinamo, l’Ateneo sassarese e il main sponsor Banco di Sardegna, insieme nella condivisione dei valori che fanno riferimento a sport, cultura e internazionalizzazione con il focus sui giovani e sul futuro.



Sassari, 3 novembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna