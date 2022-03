L'ultimo treno

TagsDinamo WomenLe Women lo sanno benissimo, quello con Costa Masnaga è l’ultimissimo treno per cercare di arrivare al 9° posto, che significa salvezza diretta senza passare per i playout. Per prenderlo in corsa dopo l’incidente di Broni, serve vincere contro la squadra di Seletti, che ha 2 punti in più in classifica e soprattutto il +27 dell’andata. Calendario tosto per entrambe, scontro diretto decisivo, molto più per Sassari, sabato alle 17:30 al PalaSerradimigni ci si gioca una grande fetta della stagione. Servirà la Dinamo vista in casa con le grandi e nelle vittorie pesanti con Campobasso, Ragusa e San Martino, la versione esterna non basterebbe. La baby d’oro Matilde Villa, classe 2004, insieme alla gemella Elena, guiderà le lombarde, che hanno vinto nell’ultimo turno in casa contro Empoli, ma che erano riuscite a superare Lucca, Moncalieri e Faenza prima della beffa allo scadere con il buzzer beater di Mitchell a San Martino di Lupari. Una squadra “italiana” sul perimetro con le due ragazzine terribili e con la tiratrice di esperienza Spreafico (ancora più pericolosa dopo il 2/14 con Empoli), senza dimenticare l’innesto della 30 enne americana Kirby Burkholder (con un passato ad Orvieto nel 2014-2015) che si deve ancora inserire al meglio. Sotto canestro la sfida tra Shepard e Vaughn, 19 punti e 13 rimbalzi nel match di esordio all’andata giocato in campo neutro, ma senza la stella del Nebraska. Giocatrice di squadra e fondamentale nell’economia del gruppo anche la lunga lussemburghese Jablonowski. Occhio ad un’altra ragazzina terribile del 2004, ovvero Beatrice Caloro, tiratrice da 3 punti che cambia le esterne.



La presentazione della partita da parte di coach Restivo



Il pivot americano di Costa Masnaga arriva da 5 doppie doppie consecutive con oltre 14 punti e 13 rimbalzi di media



La Dinamo si è allenata al meglio con grande intensità per tutta la settimana, coach Restivo sta cercando di preparare al meglio un match fondamentale, Sassari avrà un po’ di pressione addosso specialmente all’inizio ma anche la consapevolezza di aver sempre fatto eccellenti partite in casa (Geas a parte).