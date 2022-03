TagsDinamo 2021-2022Dopo un mese con una partita giocata, la Dinamo torna in campo per un trittico fondamentale che nel giro di una settimana la vedrà affrontare Trento e Trieste in trasferta e Tortona in casa. Tre partite per indirizzare il proprio futuro nel finale di stagione, per rincorrere i playoff e cercare di essere competitiva. Si inizia domenica alle 19 con la battaglia di Trento contro l'Aquila di Molin, una sfida che già in passato ha regalato sempre forti emozioni.



CASA DINAMO



Coach Bucchi è consapevole della buona settimana di lavoro ma avverte sul fatto che va completamente ritrovato il ritmo partita anche dopo il Covid che aveva compromesso la condizione per le Final Eight. Rispetto al quarto di finale perso con Milano ritorna Bendzius pedina chiave dello scacchiere del Banco.



TRENTO



Ha inserito nel roster Dominique Johnson, tiratore di grande esperienza che conosce il campionato e ha capacità offensive di scorer. Squadra tosta, solida che mette grande fisicità sul parquet, ha fatto enorme fatica in Eurocup ma in Italia ha dimostrato di poter competere con chiunque battendo anche Milano sul proprio campo. È marchio di fabbrica per Trento il sistema difensivo e la propria duttilità e polivalenza nel rimanere dentro la partita. Interessante la sfida Flaccadori (in prestito dal Bayern Monaco) – Robinson in cabina di regia con l’azzurro che ha fatto un importante salto di qualità cambiando mano (ora tira di destro) e diventando regista. Funge da chioccia Toto Forray che è il Devecchi di Trento, solo il Covid lo ha fermato dopo una serie interminabili di partite consecutive con l’Aquila. Occhio dentro l’area alla crescita di Johnatan Williams (12 pts 6.8 rbs), uscito da Gonzaga, che metterà a dura prova la tenuta di Mekowulu. Molin può contare sulla fisicità di Caroline che potrebbe incrociare Bendzius e sul talento balistico di Bradford che esce dalla panchina. Il giocatore chiave è Reynolds, cannoniere di Trento, mancino in grado di spostare qualsiasi match, 16 punti di media. Nelle rotazioni degli stranieri visto l’arrivo di Johnson potrebbe rimanere Saunders, deludente nelle ultime uscite, mentre lo zoccolo italiano è completato dal lungo Ladurner, dalla guardia Conti e dall’ala tiratrice Mezzanotte.



BUCCHI PREVIEW



CHIAVI TATTICHE



La Dinamo è il terzo attacco del campionato con oltre 83 punti segnati, è la miglior squadra nel tiro da 3 punti e nei tiri liberi, mentre Trento cercherà di abbassare il ritmo e di “sporcare” la partita con la sua fisicità. Sicuramente Robinson sarà oggetto di staffetta difensiva Flaccadori – Forray, mentre sotto canestro chiave di volta l’impatto di Williams e quello che riuscirà a fare Sassari a rimbalzo soprattutto con Bendzius contro Caroline. Fondamentale sarà la capacità del Banco di fare punti in transizione e non giocare sempre a campo schierato, mentre le palle perse sono una statistica che la Dinamo non ama particolarmente di cui Trento tenterà di approfittarne



Dove vederla: domenica 6 marzo ore 19.00, Discovery + WEB SOCIAL CRONACA in diretta su Dinamo TV con post partita



Arbitri: Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle, Gabriele Bettini



I PRECEDENTI



Nei 22 match già giocati tra le due società, ci sono state 12 vittorie dei bianconeri e 10 dei biancoblu. Anche nelle gare giocate a Trento, la bilancia pende dalla parte della Dolomiti Energia (8-3). L’ultimo successo sassarese alla BLM Group Arena risale al 5 ottobre 2019, griffato dalla bomba decisiva del 73-76 di Jerrells. Nelle ultime 9 gare di campionato ci sono state soltanto due vittorie in trasferta nelle gare tra le due società, entrambe avvenute sia nella stagione 2019/20 che con 3 punti di scarto (87-90 finì il match di ritorno e quella volta il tiro della vittoria fu scoccato da Alessandro Gentile).



L’ANDATA



Le due squadre si sono affrontate nel lunch match della 14ª giornata lo scorso 16 gennaio. In quell’occasioni vinse la Dinamo con il punteggio di 88-80, trascinati dai 22 punti e 6 assist di Robinson e i 18 punti di Bendzius.



Sassari, 5 marzo



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna