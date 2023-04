La carica di Bucchi per ripartire

TagsDinamoConferenza stampa nella club house societaria di presentazione del match contro Trieste di domani sera alle 20:30 al PalaSerradimigni.



Analisi affidata a coach Bucchi:



“Andiamo ad affrontare una squadra con caratteristiche di atletismo notevoli. I rimbalzi saranno un punto fondamentale, siamo in casa e vogliamo essere molto attenti e concentrati. Sarà una partita che vogliamo fare nostra”







Con che spirito affronterete la partita?







“Ci sono momenti migliori e momenti peggiori, è un momento di calo e ci può stare, però questi schiaffi fanno da un lato male e dall’altro bene perché danno la scossa per ripartire. Domani sera dovremo fare una partita di grande intensità”



“Sì, è meglio giocare, ributtarsi in campo, ci da la possibilità di riprovarci immediatamente. Sarà una partita molto impegnativa, la lotta al rimbalzo sarà fondamentale”







Antipasto playoff?







“Dobbiamo mentalmente essere pronti a fare queste partite ravvicinate. Giocare domani sera è meglio in questi casi, veniamo da una partita non positiva e dobbiamo essere assolutamente pronti e fare una partita di sostanza davanti al pubblico”







Come ha visto i ragazzi?







“Ieri abbiamo fatto una giornata di viaggio e di terapia per chi ne aveva bisogno, riprendiamo gli allenamenti oggi. Vedrò la squadra sia dal punto di vista emotivo che tecnico. Oggi si ricomincia.”







C’è stanchezza fisica?







“Abbiamo avuto tanti assetti diversi, ora stiamo cercando di trovare quello definitivo. Sono incidenti di percorso che capitano nella stagione. Dobbiamo pensare alla partita di domani senza romperci troppo la testa”







Cos’è successo che non ti è piaciuto







"Abbiamo fatto un po’ di palle perse che potevano aiutare e un po’ di scelte affrettate. Loro hanno fatto un’ottima gara, erano particolarmente agguerriti, abbiamo avuto di fronte una squadra molto motivata. “







Il cambio di Diop lo rifarebbe?







“Si, c’era bisogno di farlo riposare. Le scelte prese erano ragionate. Non si può prevedere quel che succederà. Ho fiducia nei miei giocatori.”







Sassari 18 aprile 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna