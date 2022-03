La corsa al Mondiale

Tagsnazionale italianaContinua la corsa delle squadre europee verso l’ambitissima qualificazione ai Mondiali del 2023. L’Italia, dove c’è anche il nostro coach Piero Bucchi nello staff, perde il primo match in Islanda per poi rifarsi a Bologna, vincendo 95-87, grazie ad uno strepitoso Della Valle. Le partite della Russia, che era in testa al girone, sono “congelate” per ovvi motivi, gli azzurri rimangono in piena corsa per andare alla seconda fase.



La Russia, in teoria, è in testa al girone H con 3 vittorie in altrettante partite, mentre l’Italia è al secondo posto per la differenza canestri favorevole nei confronti proprio dell’Islanda. Ultimo posto per l’Olanda che non ha ancora vinto una partita.



L’Italbasket dovrebbe chiudere il suo percorso, giocando in casa contro la Russia il 1° luglio e in Olanda subito dopo tre giorni, ma il condizionale è d’obbligo vista la situazione.



Per quanto riguarda i giocatori della Dinamo, una vittoria e una sconfitta per Kaspar Treier, che gioca una bella partita i Polonia (11 punti con 3/6 da 3 punti) ma perde al fotofinish 70-68. Girone D equilibratissimo con gli estoni a pari punti con 2 vittorie con Israele, comanda la Germania.



Discorso diverso per la Croazia, che si prende la rivincita in Svezia dopo aver perso in casa. Filip Kruslin è strepitoso nella rimonta da -16 in casa degli scandinavi, dopo 2 overtime i croati la portano a casa 105-98, la guardia del Banco segna 21 punti con 6 assist e la tripla che chiude i giochi. Ma la classifica non sorride alla squadra del neo Ct Mulaomerovic. A due partite dal termine, la Croazia è ultima nel girone con una sola vittoria, nel raggruppamento comandato dalla Finlandia.



