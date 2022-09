La Dinamo 2022-2023 si presenta al popolo biancoblu

Lunedì 5 settembre il Banco di Sardegna si presenterà alla città nel tradizionale appuntamento di inizio stagione



È partita ufficialmente la stagione della Dinamo Banco di Sardegna formato 2022-2023 che tra due giorni debutterà sul campo del “Sa Rodia” di Oristano nel Trofeo Città di Eleonora.



Dopo le due settimane di ritiro a Oristano e il primo assaggio con il parquet, la Dinamo di coach Piero Bucchi si prepara a fare rientro a Sassari dove è attesa per il primo abbraccio con la città, insieme a Dinamo Women e Dinamo Lab.



A distanza di due anni, causa Covid, lunedì 05 settembre, nella cornice di piazza Moretti, a Sassari, si terrà la tradizionale presentazione della squadra alla città. Un evento cerchiato in rosso nell’agenda biancoblu che rappresenta il primo, significativo, incontro del roster con il popolo biancoblu: a condurre la serata saranno -come da tradizione- il brio e la simpatia della madrina e tifosa speciale del club Geppi Cucciari.



L’appuntamento è fissato alle 20:30 e l’imperativo è non mancare!



Siam sempre qua!







Info. La presentazione si terrà in piazza Moretti a Sassari: ingresso da via Diaz, di fronte all’Istituto Zooprofilattico, angolo via Duca degli Abruzzi. Start alle 20:30.







Sassari, 01 settembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna