La Dinamo brinda a Character

TagsCharacterLa Dinamo Banco di Sardegna all’inaugurazione della nuova sede di Character, partner biancoblu da oltre dieci anni



Un grade traguardo condiviso, un evento che ha coinvolto istituzioni, aziende ed eccellenze cittadine in una cornice di convivialità e festeggiamenti: mercoledì sera, nella zona industriale Predda Niedda, Character -azienda 100% made in Sassari nata nel 1998 dall’estro e dall’ambizione di Antonello Fadda- ha inaugurato la nuovissima sede. Oltre 2600 mq tra uffici e laboratori di stampa, con un ampio spazio esterno che ieri ha accolto il brindisi della città. Presente il roster della Dinamo e delle Dinamo Women a celebrare questa importante tappa dell’azienda che, dal 2011 a oggi, ha sposato il progetto biancoblu e accompagna il club di via Roma.



Ad incorniciare una serata di festa la tavola rotonda che ha visto dialogare e confrontarsi alcune tra istituzioni e aziende che hanno accompagnato Character e Antonello Fadda in questi 24 anni di attività: tra gli altri anche il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara.



Il ringraziamento del founder di Character Antonello Fadda: "Voglio ringraziare tutti per aver voluto condividere con noi questa giornata così importante: siamo contenti di questa nuova sede, uno spazio che ho voluto fortemente ed era nei miei pensieri esattamente come la vedete adesso. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla sua realizzazione, a partire dalla mia famiglia fino ai miei collaboratori. Nel 2022 siamo ben consci che fare azienda non può limitarsi esclusivamente al fare business: è fondamentale dialogare con la realtà che ti circonda e fare dei valori che muovono il proprio mondo un punto di partenza per creare sinergie e fare sistema. Per questa ragione oggi vedete sedute queste persone vicino a me, a rappresentare l’attività nel sociale, la scuola e la formazione, lo sport e le istituzioni. Se non si condividono i valori con le persone giuste si rimane immobili, e noi fortunatamente in questi 24 anni ci siamo circondati di realtà che condividono i nostri valori più profondi, dando vita a qualcosa di speciale”.



Il numero uno biancoblu Stefano Sardara: “Non inganni il fatto che i tratti distintivi di Character siano quelli che generalmente troviamo nelle aziende che si propongono all'esterno, la differenza vera la fa il fatto che nella realtà solo poche sono realmente fedeli a questi principi. A parole è sempre molto facile ma ciò che distingue Antonello Fadda e la sua azienda è che queste cose le ha portate avanti a partire da dieci anni fa: noi lo sappiamo bene perché Character ha creduto e investito in Dinamo a partire dal 2011, prendendosi rischi. Ricordiamo bene chi ha iniziato questo cammino con noi in tempi non sospetti e siamo felici del percorso fatto insieme. Il mio auspicio sincero è che questa azienda possa proseguire nella sua strada in ascesa, mossa dalla giusta ambizione mista a quella fama imprenditoriale che ha portato Character fino a qui, con la ferma volontà di non snaturarsi, certi che la attende un futuro luminoso già instradato nella giusta direzione”.







Sassari, 23 settembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna