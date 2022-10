La Dinamo cede a Masnago

Tagscampionato LBAGli uomini di coach Piero Bucchi non chiudono la rimonta contro Varese: la prima sfida di regular season finisce 87-81



La Dinamo Banco di Sardegna cede nella terza sfida settimanale: alla Enerxenia Arena di Masnago i ragazzi di coach Piero Bucchi affrontano un’ambiziosa Varese. Dopo essere stati sotto anche di 15 lunghezze Eimantas Bendzius e compagni costruiscono la rimonta fino al -3 nell’ultima frazione senza però riuscire a chiuderla. Ai biancoblu non basta un Chinanu Onuaku da doppia doppia (17 punti e 12 rimbalzi) e Gerald Robinson (18 pt, 5 as): Varese si impone 87-81.



Non c'è tempo però per recriminare: domani la squadra farà rientro in Sardegna dove mercoledì c’è in agenda la prima sfida di Basketball Champions League contro Unicaja Malaga.



LA PARTITA



La Dinamo parte bene piazzando un primo break di 4-0 con Robuinson e Bendzius, reazione dei padroni di casa che rispodono con solidità con Ross e Browsn- Onuaku si iscrive a referto con i primi 4 punti personali e Robinson si porta a quota 9 firmando l’8-15. Varese però si prende l’inerzia scrivendo un parziale di 15-2 che gli permette di chiudere il primo quarto avanti con la tripla di De Nicolao allo scadere (23-17). Gli uomini di Bucchi entrano nel secondo quarto con la faccia giusta: Kruslin, Diop e Onuaku siglando il controbreak di 10 lunghezze ma ancora una volta gli uomini di Brase si riprendono l’inerzia con Owens. Due prodezze di Johnson chiudono al 20’ 41-38.



Al ritorno dall’intervallo lungo Varese prosegue la sua corsa con un terzo quarto da 29-17: gli uomini di coach Brase sono autoritari e possono contare sull’apporto della panchina. Alla Dinamo non basta un Onuaku in doppia doppia. Coach Piero Bucchi chiama due timeout in poco più di 2’, Diop prova a dire la sua sotto le plance ma le bombe di Ferrero e De Nicolao chiudono al 30’ 70-55. Nell’ultimo quarto Il Banco prova a prendersi l’inerzia: break di 7-0 di Dowe e Bendzius con stoppata di Onuaku su Caruso. Ross sblocca dopo oltre 2’ i padroni di casa mentre il centro biancoblu è costretto alla panchina dal quinto fallo. Varese alza i giri con l’alleyoop della coppia Ross-Owens. Canestro and one di Diop a lanciare il Banco, Bendzius si sblocca dall’arco e scrive il -7, Diop allunga il break e il contropiede di Kruslin dice-3 (78-75). La Pallacanestro Varese però ricaccia indietro gli isolani con la tripla di Brown e Owens: finisce 87-81.







Pallacanestro Varese - Dinamo Banco di Sardegna 87-81



Parziali: 23-17; 18-21; 29-17; 17-26.



Progressivi: 23-17; 41-38; 70-55; 87-81



Varese. Ross 15, Woldetensae, De Nicolao 9, Zhao, Reyes 4, Virginio, Ferrero 7, Brown 14, Caruso 10, Owens 8, Johnson 20. All. Matt Brase



Dinamo. Jones 4, Pisano, Piredda, Robinson 18 (5 as), Dowe 6 ( 6as), Kruslin 10, Gandini, Bendzius 13 (6 as), Gentile, Raspino, Diop 13 (7 rb), Onuaku 17 (12 rb). Coach Piero Bucchi



Rimbalzi: Varese 36- Sassari 44



Assist: Varese 20 – Sassari 24







