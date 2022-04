La Dinamo celebra Sa die de sa Sardigna

TagsSardegnaLa Dinamo Banco di Sardegna si unisce ai festeggiamenti di tutta l’isola per celebrare Sa die de sa Sardigna: la “giornata del popolo sardo”, istituita nel 1993, ricorda i vespri sardi che nel 1794 diedero vita alla cacciata dei vicerè e funzionari sabaudi. Una giornata storica, in cui il popolo sardo comprese la portata dei propri mezzi e l’importanza di lottare per scrivere la propria storia.



Una storia che la Dinamo Banco di Sardegna celebra ogni giorno, rappresentando l’isola nelle principali ribalte italiane ed europee, sostenendo con convinzione la forza del proprio popolo: nell’ultimo decennio sono tante le iniziative che hanno visto il club protagonista della divulgazione e della sublimazione dell’identità isolana. Al PalaSerradimigni hanno risuonano più volte le note di Procurare e moderare, o le parole di Noi siamo sardi di Grazia Deledda.







Bona die de sa Sardigna a totus!











Sassari, 28 aprile 2022



Ufficio comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna