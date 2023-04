La Dinamo crolla negli ultimi 14 minuti

TagsDinamoSi ferma a Brindisi la corsa della Dinamo, che rimane in partita per 27’ prima di cedere sotto i colpi dell’Happy Casa che prima piazza un parziale di 13-2 e poi domina negli ultimi 10’ segnando 33 punti. Sassari perde match e differenza canestri ma rimane al momento al 4° posto in classifica con due di vantaggio proprio sui pugliesi e su Venezia. Mercoledì si ritorna subito in campo con Trieste nel turno infrasettimanale.



BRINDISI – DINAMO 82-58 (20-21 / 36-31 / 59-47)



MVP: De Angelo Harrison è l’uomo che spezza l’equilibrio sul finire di 3° quarto e firma il parziale che poi sarà decisivo per indirizzare la partita



CHIAVI DEL MATCH: L’energia di Brindisi negli ultimi 5’ e le 24 perse della Dinamo



Arbitri: Saverio Lanzarini, Christian Borgo, Marco Catani



I PRECEDENTI Questa è la gara numero 35 tra Brindisi e Sassari in Serie A, con i sardi avanti per 18-16 nel computo totale ma sotto 6-8 nelle sfide giocate in Puglia. Nelle ultime 4 gare giocate (3 in campionato e 1 in Supercoppa) ci sono state tutte vittorie casalinghe.



L’ANDATA Le due squadre si sono già affrontate in questo campionato nell’ultima giornata del girone d’andata, il 15 gennaio scorso, quando la Dinamo si impose nettamente per 111-93, mandando sei uomini in doppia cifra e avendo Bendzius come miglior realizzatore (20 punti e 6 assist).



GLI ALLENATORI Sono 35 i precedenti tra Francesco Vitucci e Piero Bucchi sulle panchine di due società di Serie A, con l’attuale coach di Brindisi avanti per 19-16.



APPROCCIO FIRMATO DOWE



Il Banco impatta benissimo la partita, Dowe è subito protagonista con le sue scorribande, Brindisi fa fatica ma rimane attaccata grazie all’impatto di Riisma lanciato in quintetto da Vitucci. (9-11). Partita bella e intensa, Burnell vuole attaccare Bendzius, Perkins prova a prendersi il centro dell’area, Bucchi ricorre alle rotazioni ma non trova alternative offensive a Dowe (20-21 al 10’)



TAPPO SUL CANESTRO



Bruttissimo 2° quarto offensivo della Dinamo che non riesce a trovare il canestro, segnando solo 2 punti in 7 minuti, Jones -6 di valutazione e Treier con la maschera per il naso rotto fanno molto fatica così come Diop, Brindisi non ne approfitta particolarmente ma riesce a girare il match (26-23 al 17’). Sassari continua a far fatica, percentuali molto basse da 3 punti (3/14), l’Happy Casa sfrutta l’astinenza del Banco, Harrison è in palla e allunga fino al 34-28. Kruslin segna una tripla fondamentale prima dell’intervallo ma Mascolo aggiusta il punteggio (36-31)



3/14 da 3 punti per la Dinamo che segna solo 10 punti nel 2° quarto



HARRISON SPEZZA L’EQUILIBRIO



Terzo quarto che sale di giri con Brindisi che prova a scappare ma la Dinamo risponde grazie ai canestri di Diop e allo sprazzo di Jones. Sassari arriva 46-45 con due volte il possesso del sorpasso ma va completamente in tilt, Harrison è micidiale con un break di 11-0 ribalta il confronto 57-45 costringendo Bucchi al time out. Mascolo porta addirittura l’Happy Casa avanti di 14 punti, Dowe con un canestro spezza il parziale ma è dura nell’ultimo quarto (59-47).



DINAMO SENZA ENERGIE



Negli ultimi 10’ Il Banco arriva subito a -10 ma esce totalmente dal match, Brindisi segna 6 triple e 33 punti spezzando l’incontro e costringendo la Dinamo a una dura sconfitta, Burnell gioca alla morte, Mezzanotte segna 3 siluri da casa sua, la squadra di Bucchi non segna più, paga le 24 perse e finisce in riserva. La squadra di Vitucci conquista una vittoria molto pesante 82-58, ribaltando anche la differenza canestri e portandosi a soli due punti in classifica da Sassari, che rimane al 4° posto.







Sassari, 16 aprile 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna