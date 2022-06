La Dinamo alle Finali Nazionali!

TagsDinamo AcademyLa Dinamo Sassari under 17 compie un vero e proprio capolavoro, rimontando il -26 di gara 1 a Roma ed elimina l’Eurobasket nello spareggio per arrivare alle finali nazionali di categoria, che si svolgeranno dal 20 al 26 giugno a Mantova.



La squadra di Zucca, trascinata da un pazzesco Pisano, impatta subito alla grande il match rimontando già nel 1° quarto 15 dei 26 punti di distacco necessari per ribaltare la differenza canestri. La percentuale nel tiro da 3 punti gira l’inerzia in favore di Sassari contro la zona della squadra di Briscese, che prova a rimanere nell’incontro con il contropiede ma viene sistematicamente bucata difensivamente. La perdita di capitan Perago e la difficoltà nell’arginare l’energia e l’aggressività di Sassari fanno perdere la bussola a Roma che nell’ultimo quarto segna 3 punti in 7 minuti nonostante i gemelli Sardo, consegnando di fatto l’accesso alle finali ad una straordinaria Dinamo, che chiude nell’entusiasmo generale 92-58.



Ecco le 11 squadre già qualificate per le finali nazionali, a cui andranno aggiunte altre 5 squadre:



Dinamo Sassari (Sardegna)



Milazzo (Sicilia)



Basket Roma (Lazio)



Pall.Varese (Lombardia)



Bassano (Veneto)



Stella Azzurra Roma (Lazio)



Verona (Veneto)



Tortona (Piemonte)



Venezia (Veneto)



Ancona (Marche)



Firenze (Toscana)



Ecco gli altri spareggi ancora in programma:



Forlì (Romagna) – Lanciano (Abruzzo)



Olimpia Roma (Lazio) – Napoli (Campania)



Treviso (Veneto) – Cremona (Lombardia)



Cantù (Lombardia) – College basket Borgomanero (Piemonte)



Roseto (Abruzzo) – Virtus Siena (Toscana)