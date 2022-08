La Dinamo incontra il Prefetto di Oristano

Il Banco visita il Prefetto di Oristano Fabrizio Stelo



Mattinata di incontri istituzionali per la Dinamo Banco di Sardegna che, dopo l’incontro al Comune di Oristano, ha fatto visita al Prefetto di Oristano Fabrizio Stelo.



La squadra al completo, guidata da coach Piero Bucchi e il suo staff, ha fatto visita alla Prefettura di via Beatrice d’Arborea: ad accogliere il presidente Stefano Sardara, il direttore generale Giuseppe Cuccurese, l’amministratore delegato Francesco Sardara, l’head coach biancoblu il Dottor Fabrizio Stelo.



A fare gli onori di casa il Prefetto Fabrizio Stelo: "Buongiorno a tutti, grazie di essere qui: non capita tutti i giorni che una società sportiva professionistica renda visita a una Prefettura. Per l'istituzione che rappresentò non posso che ringraziarvi per la sensibilità e sono onorato di ospitarvi in questa sede. Mi chiamano il prefetto sportivo perché mi sto battendo per lo sport oristanese, un settore che adesso può ripartire a tutti i livelli dopo il Covid, dando priorità allo sport giovanile. Da tifoso senese ricordo il debutto della Dinamo Sassari in serie A tredici anni fa, una realtà che ha dimostrato di crescere di anno in anno, con umiltà e costanza, premiata dai risultati di questi anni. Quando si parla di questo club non c'è solo l'aspetto sportivo ma anche una spiccata matrice sociale: la Dinamo è diventata un orgoglio sardo, tutta la Sardegna tifa per lei. C’è grande attenzione al territorio, prove ne sia la presenza qui a Oristano. Da oggi tiferemo ancora di più e seguiremo con passione le vicende sportive: viva il basket e viva una realtà come la Dinamo che accomuna una regione intera!”



Le parole del presidente Stefano Sardara: “Grazie dell'ospitalità: abbiamo grande attenzione verso il territorio e le istituzioni, ci teniamo e siamo felici di essere qui. Oristano è la piazza perfetta per prepararci alla stagione: ai nostri ragazzi chiediamo più di quanto si pensi e farlo con la serenità e l'ospitalità di questo territorio rappresenta un plus importante. Stiamo pensando ad un accordo più lungo, per dare stabilità, partendo dai giovani e portando avanti le sinergie attivate qualche anno fa, perché gli accordi nascono prima dalle persone e poi dalle carte”.



Il Prefetto ha quindi omaggiato il numero uno biancoblu di una maschera della Sartiglia, simbolo della città di Oristano: il club ha donato alla Prefettura un pallone autografato e i libri sulla storia della Dinamo.







Oristano, 25 agosto 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna