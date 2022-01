La Dinamo Lab a Bergamo

TagsDinamo LabAlle 15 gli uomini di coach Massimo Bisin impegnati in Lombardia: diretta sul canale Fipic



Va oggi in scena il girone di ritorno del campionato di serie A della Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina: dopo una settimana di stop la massima serie riparte al giro di boa. La Dinamo Lab Banco di Sardegna inizia dalla trasferta in Lombardia: avversaria della 1°giornata di ritorno è la SBS Montello. A Bergamo la Dinamo Lab va a caccia di una vittoria che manca ormai da diversi turni: per i sassaresi l’unico successo ottenuto finora è proprio quello conquistato al debutto casalingo contro i lombardi. I padroni di casa invece sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo essere scivolati contro la matricola Firenze -corsara anche sull’isola- nell’ultima sfida del girone di andata.



“La SBS è una squadra completa, che ha alcune pedine di rilievo e che come noi, al completo, può fare bene _analizza coach Massimo Bisin_: ci attende una partita alla nostra portata. Lo scorso anno proprio a Bergamo avevamo fatto la trasferta più bella sotto ogni profilo, conquistando la vittoria: siamo andati lì senza alcuna pressione. Spero che si possa ripetere quello che è successo lo scorso anno per sbloccarci e trovare fiducia”.



Gli isolani arrivano dalla sconfitta rimediata nelle Marche contro Santo Stefano, match in cui la Dinamo Lab ha subito un parziale di 35-0 nel primo quarto che ha condizionato l’intera partita. Ma dopo una settimana di stop il Banco è pronto a tornare sul parquet, per riscattarsi di un girone di andata non brillante: a Bergamo dovrebbe esserci il tanto atteso debutto in maglia Dinamo di Billy Bridge: il giocatore inglese, arrivato a dicembre sull’isola dopo diverse vicissitudini burocratiche, è stato fermato da un problema fisico nel precedente turno.



1°giornata di ritorno. Nella prima giornata del girone di ritorno di stagione regolare sono tre le partite in programma, dopo il rinvio al 5 febbraio della partita tra Padova Millennium Basket e Reggio Calabria, fermata nelle ultime settimane da una serie di casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra. La giornata verrà inaugurata alle ore 15 proprio dalla sfida della Dinamo Lab Banco a Bergamo. Sempre nel girone B, alle ore 16 a Giulianova, palla a due tra Amicacci e Firenze: un girone fa, la partita tra queste due squadre rappresentò l’esordio sulla panchina abruzzese di coach Carlo Di Giusto ma soprattutto fece già intravedere le qualità di una Menarini che poi si sarebbe imposta come outsider nel prosieguo del campionato. Per l’Amicacci una vittoria significherebbe aggancio temporaneo al S. Stefano (che osserverà un turno di riposo) in testa alla classifica, mentre la matricola Firenze sogna un colpaccio che aprirebbe insperati scenari playoff. Nel Girone A, nella giornata di ieri è stato rinviato il match in programma tra Gsd Porto Torres e Treviso: turno di riposo per la capolista Briantea84 Cantù.



La sfida valida per la 1°giornata di ritorno del campionato sarà trasmessa in diretta streaming sui canali web della Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina.



Sassari, 29 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna