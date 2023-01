La Dinamo Lab chiude al 2° posto

TagsDinamo LabLa Dinamo Lab chiude al 2° posto la regular season, battendo 70-44 Varese nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Bisin conquista 8 vittorie in 10 partite, restando dietro solo a Santo Stefano e accede ai playoff dove dall’11 febbraio sfiderà una tra Firenze e Reggio Calabria.



LA PARTITA CON VARESE



Il match con i lombardi dura in pratica qualche minuto con il vantaggio ospite 6-4 poi è solo Dinamo trascinata da un sontuoso De Miranda, che chiuderà con 27 punti 11/15 dal campo e 10 rimbalzi. Il Banco mette la frecce e non si volta più indietro, al 10’ è già 22-9. Il coach di Sassari ruota ampiamente la panchina cercando di provare più soluzioni possibili in vista dei playoff. Tanto spazio anche per l’ex di turno ovvero Diene, la Dinamo all’intervallo ha doppiato gli ospiti (34-17).



Partita senza storia nel secondo tempo con il Banco che continua ad incrementare il vantaggio fino al massimo di +31, cercando di chiudere il match nel migliore dei modi. Berdun sfiora la tripla doppia con 9 punti, 10 rimbalzi e 11 assist con 4/15 dal campo, Sassari vince 70-44.



CLASSIFICA



Nel girone A Santo Stefano chiude imbattuta in testa con 10 vittorie, davanti alla Dinamo che finisce con 16 punti. Terzo posto per Amicacci Abruzzo, che nell’ultimo turno batte Porto Torres 78-77, quarta piazza per Bergamo, quinta l’altra compagine sarda, sesta Varese senza vittorie.



Nel girone B Cantù vince la regular season davanti a Padova.



La Dinamo affronterà nei quarti di finale, gara 1 sabato 11 febbraio a Sorso, la terza del girone B, che uscirà dallo scontro finale tra Reggio Calabria e Firenze.







Sassari, 21 gennaio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna