La Dinamo Lab si prepara al ritorno in campo

TagsDinamo LabSabato alle 16 i guerrieri biancoblu saranno impegnati nella sfida con Santo Stefano



La Dinamo Lab Banco di Sardegna è pronta a tornare sul parquet: i biancoblu sono tornati a lavoro lo scorso 3 gennaio per preparare la ripresa del campionato Fipic. Gli uomini di Massimo Bisin hanno beneficiato di qualche giorno in più, complice il turno di riposo dello scorso weekend, ma il 2022 si aprirà con una sfida impegnativa per Spanu e compagni che sabato, 15 gennaio, alle 16 vedrà gli isolani affrontare Santo Stefano.



“Iniziamo subito l’anno con una bella sfida interessante contro una delle due forze del campionato: siamo molto curiosi di tornare in campo _spiega Massimo Bisin_. Siamo contenti perché ci stiamo allenando bene, con intensità”. Proprio con Santo Stefano potrebbe esserci il debutto in maglia Dinamo nella stagione 2021-2022 di Billy Bridge: il giocatore inglese, arrivato a dicembre in Sardegna, potrebbe esordire con i marchigiani. “C’è grande curiosità di vedere come Billy possa cambiare la squadra: è chiaramente una pedina importante del nostro sistema e sono sicuro possa darci un apporto sostanziale” conclude Bisin.



Nuovo anno, nuove sfide con la Final Eight di Wheelchair Basketball Euroleague in programma il prossimo aprile a Sassari: si annuncia un 2022 di grandi obiettivi per la compagine isolana.



Sassari, 13 gennaio 2022Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna