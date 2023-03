La Dinamo Lab vince e vola in Turchia

TagsDinamo LabLa Dinamo Lab conquista le Final Eight di Eurocup 3 battendo in finale al PalaSerradimigni Reggio Calabria 68-56 dopo una bella e sofferta battaglia. I ragazzi di Bisin sanno dell'importanza della posta in palio, i calabresi si dimostrano osso duro, a cavallo tra fine terzo quarto e inizio del quarto arriva il break decisivo. Berdun top scorer del match, decisivo De Miranda. Il Banco andrà in Turchia per giocarsi la possibilità di alzare il trofeo.



DINAMO LAB - REGGIO CALABRIA (14-17 / 36-24 / 49-43)



LE STATISTICHE COMPLETE DEL MATCH



Finale per accedere alle Final Eight di Eurocup 3 con la Dinamo Lab che affronta Reggio Calabria per cercare di staccare il pass definitivo della competizione europea.



START IN SALITA



Partono meglio gli ospiti trascinati da Pinkorn, al 6’ i reggini sono avanti 11-5 con la Dinamo che fatica a trovare il canestro con fluidità. Sassari segna solo con Berdun, autore di tutti i 14 punti di Sassari nel 1° quarto, Reggio Calabria è più concreta e smaliziata e conduce al 10’ 17-14.



LA DINAMO SVOLTA



Dopo la “pressione” del primo quarto tutto sulle spalle della Dinamo i ragazzi di Bisin spingono sull’acceleratore e cambiano inerzia del match. Diene diventa ancora un fattore dentro l’area, Berdun segna con continuità, Reggio Calabria non ha più l’aggressività dei primi 10’, il Banco va all’intervallo sul 36-24 con un parziale di 22-7 con 22 punti dell’argentino di punta.



REGGIO NON MOLLA



Terzo quarto con Reggio Calabria che non vuole assolutamente mollare la presa e si gioca il tutto per tutto, Salmi e una tripla di Pinkorn riportano i reggini a contatto (39-33). La Dinamo va in difficoltà e soffre la pressione degli ospiti che ci credono, Salmi, migliore in campo sorpassa sul 41-40, la partita diventa molto tirata ed equilibrata, De Miranda e Spanu ridanno un minimo di inerzia. (45-43 al 28’). Il brasiliano è protagonista sul finire di 3° quarto, la Lab reagisce al momento difficile e chiude avanti al 30' 49-43.



SASSARI ACCIUFFA LE FINAL EIGHT



Nell’ultimo quarto la Dinamo è molto cinica e concreta e non dà più la possibilità a Reggio Calabria di rientrare definitivamente nel match. Berdun è micidiale con i canestri della sicurezza, l’argentino segna 31 punti e lascia il timbro sulla finale al pari di De Miranda, caldissimo nel momento chiave dell’incontro. Finisce 68-56 con la Dinamo che vola in Turchia per le Final Eight della competizione europea.



