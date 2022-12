La Dinamo mette la sesta

TagsDinamo LabLa Dinamo Lab vince nettamente il derby contro Porto Torres 76-53, conquistando la sesta vittoria della sua stagione. Partita già indirizzata nel 1° tempo, il Banco parte 12-1 e allunga nel 2° quarto, costruendo il break che sarà poi decisivo. Nell’ultima frazione la chiudono definitivamente De Miranda ed Esteche.



Dinamo Lab – Porto Torres 76-53 (25-11 / 44-22 / 55-41)



Dinamo: Esteche 16, Lindblom 8, Spanu 1, De Miranda 16, Berdun 16, Poggenwisch 5, Sjostrom, Diene 7, Quaranta 2. All.Bisin.



Porto Torres: Dagamin, Dandeneau 16, Puggioni 2, Maor 7, Simula 20, Bobbato, Rollstone 2, Congiata, Piu, Langiu. All.Abes



PARTENZA LANCIATA



La Dinamo inizia subito da grande squadra e pigia forte sull’acceleratore, De Miranda è ispiratissimo e propizia il primo vero break del match, Porto Torres va subito in difficoltà, Sassari allunga sul 12-1. Nel momento in cui gli ospiti provano a reagire e a costruire una rimonta, la squadra di Bisin è micidiale, tre triple consecutive di cui due dell’argentino Esteche e Banco che vola nuovamente, riaprendo il margine (23-8). Il primo quarto si conclude con la Dinamo avanti 25-11



IL BANCO DOMINA



La Lab non si ferma e continua ad avere mentalità sui due lati del campo, Simula prova a reggere l’urto per Porto Torres, ma la pressione di Sassari non dà scampo, Berdun, De Miranda ed Esteche esaltano le giocate di Poggenwisch, la Dinamo tocca il massimo vantaggio sul 42-18. Il Banco tira con il 60% del campo e ha 5/10 da 3 punti, gli ospiti hanno 0/8 dall’arco e non aprono la difesa di casa che non concede canestri facili. All’intervallo la squadra di Bisin ha doppiato gli avversari 44-22.



DANDENEAU E PORTO TORRES



Nel 3° quarto il coach della Dinamo ruota gli effettivi e cerca di mettere quintetti che possano conoscersi meglio, la canadese Katleen Dandeneau gioca una bellissima terza frazione, il suo minibreak permette a Porto Torres di ritornare sotto le 20 lunghezze di svantaggio (55-36) e costringere al time out Bisin, che vuole massima concentrazione. Porto Torres ci crede, il parziale di 13-2 è importante, Sassari non può ancora alzare il piede sull’acceleratore (55-41 al 30’)



LA DINAMO CHIUDE



Bisin rimette le sue punte, De Miranda è immarcabile, preziosissimo il contributo di Esteche, Sassari riparte di slancio e non si volta più indietro, nonostante un Simula di eccellente livello (chiuderà con 20 punti e 10/12 dal campo in 25’), la Lab conquista di gran carriera la sua sesta vittoria stagionale. Finisce 76-53 per il Banco.



Sassari, 11 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna