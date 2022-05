La Dinamo alla Next Generation Cup

TagsDinamo AcademyÈ tutto pronto per la Next Generation Cup, la più importante vetrina nazionale a livello giovanile, che da domani a Pesaro vedrà sfidarsi le formazioni under 19 delle 16 squadre di serie A, un privilegio e un orgoglio per l’unica squadra della Sardegna che può parteciparvi. La Dinamo è partita nel tardo pomeriggio dal PalaSerradimigni per raggiungere le Marche, dove giovedì alle 15:00 farà il suo esordio contro l’AX Milano. Nel girone C la squadra di Carlini affronterà poi Treviso nella giornata di venerdì alle 10:30 e chiuderà con il match di sabato alle 11:30 contro la Fortitudo Bologna. La prima del girone si qualificherà per le Final Four.



Al gruppo degli under 19 la Dinamo ha aggregato i 3 prestiti consentiti dal regolamento, ovvero il lungo greco Tachiridis, il giovane di Casalpusterlengo Gherardini e il libanese Rtail.



Giovanni Piras, dirigente responsabile della Dinamo Academy:



"E' un onore e un orgoglio per noi partecipare ad una vetrina così prestigiosa come la Next Generation Cup, essere la Dinamo, giocare in serie A ed essere presenti è motivo di grande soddisfazione e deve essere un privilegio per i ragazzi, che daranno il massimo per fare bella figura"



LE AVVERSARIE DELLA DINAMO ALLA NEXT GENERATION CUP



GIRONE C



Nutribullet Treviso Basket



La Nutribullet Treviso sta vivendo una stagione di alti e bassi e la IBSA Next Gen Cup è il perfetto momento per ritrovare continuità nei risultati e togliersi qualche soddisfazione. Alcuni giocatori che si esibiranno nelle Marche sono regolarmente convocati da coach Marcelo Nicola in LBA (Leonardo Faggian e Enrico Vettori, entrambi classe 2004, sono gli esempi più lampanti). Faggian è un playmaker con intelligenza cestistica e con istinti da point guard puri. Vettori invece è uno scorer puro con senso del canestro. La maggior parte dei ragazzi trevigiani è almeno un anno sotto età rispetto ai rivali. Il girone C sarà uno dei più equilibrati della competizione ma Treviso ha tutte le carte in regola per puntare alla qualificazione per la Final Four.



A|X Armani Exchange Milano



L’A|X Armani Exchange Milano è anch’essa reduce dall’esperienza dell’ANGT di Varese, dove ha conquistato il settimo posto. I ragazzi di coach Pampani sono un gruppo ben rodato con tanta esperienza, sia a livello giovanile che senior. Lionel Abega (2004) è il faro offensivo della squadra: la sua fisicità e l’abilità di crearsi punti facili dal palleggio risulteranno fondamentali anche in questa IBSA Next Gen Cup. In più, la giovanissima promessa Samuele Miccoli (2006), che giocherà tre anni sotto età, è pronta ad illuminare il parquet mostrando tutto il suo precoce talento. I meneghini hanno ulteriormente allungato il roster con un paio di prestiti che rinforzeranno il frontcourt: Seraphin Boussoukna (2003 che all’UniBasket Lanciano sta avendo un ruolo chiave in Serie C Gold) e Lamine Camara (2004), entrambi sopra i 210 centimetri. Sia Seraphin che Lamine renderanno Milano una delle squadre più dominanti fisicamente dell’intero torneo.



Fortitudo Academy 103



Come Milano, anche la Fortitudo Bologna è una squadra con ambizioni importanti. I felsinei hanno in Saliou Niang (2004) il loro leader offensivo e temperamentale. Due anni fa, Saliou si impose definitivamente sul palcoscenico della pallacanestro giovanile dopo ottime prestazioni proprio in questa competizione. Niang è un’ala agile con un notevole senso del canestro. Inoltre, i margini sia fisici che tecnici sono molto ampi. Giorgio Manna (2004) e Mattia Pavani (2004) sono delle valide alternative al senegalese. Inoltre, per l’occasione la “Effe” si rinforzerà con Mario Brunetto (2005), esterno molto tecnico e con un rilascio pulito da dietro l’arco in prestito da Pistoia e con Mahamad Kader (2004), lungo d’intensità da Rieti.



MEDIA & TV



Tutte le 24 partite della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup 2022 - in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 5 al 7 maggio - saranno visibili sul sito della Lega Basket in modalità live e on demand nella apposita sezione dedicata all’Evento, accedendovi direttamente dal box score della gara.



Sarà trasmessa in diretta anche su Facebook di Legabasket la partita tra Dinamo e Milano, in programma giovedì alle 15:00. Tutte le partite di Sassari saranno poi mandate in replica su Dinamo Tv.



Sassari, 4 maggio 2022



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna